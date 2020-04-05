مطار مرسى علم: استقبالنا المصريين القادمين من واشنطن بالورود





وكانت وصلت صباح اليوم، إلى مطار مرسى علم الدولى، ثاني الرحلات الاستثنائية لشركة مصر للطيران، التى تقل علي متنها مجموعة من المصريين العالقين في أمريكا لنقلهم لمصر، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد فى أمريكا، وتصدرها المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات.





وهبطت طائرة مصر الطيران لمطار مرسي علم الدولي، قادمة من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وإعادة المصريين العالقين خارج مصر.





وأقلت طائرة مصر للطيران القادمة من واشنطن قرابة 250 شخصا من المصريين العالقين بأمريكا بينهم نحو 49 طالبا مصريا، ما بين أعمار 15 إلى 17 عاما كانوا يدرسون هناك من خلال منح دراسية.





وبمجرد وصول العالقين في أمريكا لمطار مرسى علم الدولي بدأت عملية إجراءات الفحص الطبي والتعقيم وكذلك تعقيم الحقائب، حيث تتم عمليةً النزول والتعقيم لمجموعات في كل مجموعة 20 شخص، استعدادًا لنقلهم للحجر الصحي داخل احد فنادق مدينة مرسي علم، لإقامة الحجر الصحي لمدة 14 يوما.





وكانت وصلت صباح الجمعة الماضي الرحلة الأولي القادمة من امريكا والتى اقلت المصريين العالقين فى أمريكا لمطار مرسي علم الدولي، قادمة من واشنطن، حيث تم إجراء الحجر الصحى عليهم بأحد فنادق مدينة مرسي علم 14 يوما.

قال اللواء هاني عقاب رئيس شركة "إيماك" المشغل لمطار مرسى علم، إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بمطار مرسى علم لوصول المصريين العائدين من الخارج، مشيًرا إلى أن المطار تعاقد مع شركة متخصصة للتعقيم والتطهير رغم أنه يوجد فريق تطهير بالمطار ولكن لضمان عملية التعقيم.وأضاف "عقاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أنه تم استقبال المصريين القادمين من واشنطن بالورود في مطار مرسى علم، لافتًا إلى أنه تم تعقيم مطار مرسى علم قبل وصول المصريين من الخارج وبعد وصولهم.ولفت إلى أنه تم تعقيم الطائرة التي نقلت المصريين من واشنطن، متابعًا: "كنا بننقل المصريين 20 فرد في كل أتوبيس لمنع التزاحم".وأكمل: "ندعم جهود الرئيس السيسي والدولة في مواجهة فيروس كورونا، مردفًا: "الناس في المطار منمتش عشان تستقبل المصريين ".