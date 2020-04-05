الأهلي يفاوض بغداد بونجاح.. أمير توفيق يجيب!!

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي المصري اليوم الأحد، أنه لا صحة لما يشاع بدخزل المارد الأحمر في مفاوضات مع الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري.





وقال توفيق، في تصريحات صحفية: " لا صحة لما تردد حول بونجاح، لم نتقدم بعرض لضم اللاعب".





وزعم عدد من التقارير تقارير صحفية أكثر من مرة دخول الأهلي في مفاوضات نجم محاربي الصحراء، الفائز بكأس أمم إفريقيا 2019.



