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"التضامن": انتظام معاشات أبريل في أول أيام الصرف للشريحة الثانية

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
آيات عامر
تواصل غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص فى إرسال تقريرها اليومي لنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن متابعة صرف معاشات شهر أبريل على مدى ساعات اليوم الأحد.

وأشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الخامس؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء اليوم الأحد الخامس من إبريل عدد 3.12 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 3.11 مليار جنيه.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 407 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 415 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ( A.T.M) 968 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 883 مليون جنيه، بالإضافة 1.74 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 1.81 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر إبريل لما يزيد على 8.36 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيها، وفقا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي إتخذتها الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، والتي تضمنت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل كما تم تحويل كافة المعاشات المحولة على البنوك فى اليوم الأول من الشهر.

وبدأ اليوم الصرف لمن يتقاضون معاش 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويستمر الصرف خلال يومي الاثنين والثلاثاء (7،6) من شهر أبريل ويبدأ الصرف لمن يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه يومي الأربعاء والخميس (8،9) أبريل، ويستمر من الأحد 12 أبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

كما تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، والسماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضًا.

خطة المعاشات
واعتمدت خطة صرف معاشات أبريل، والتي نصت على آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من الشهر، حرصا على سلامة أصحاب المعاشات، وتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

ويصرف الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت الموافق" (1، 2، 4) من أبريل.

أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، فيصرفون معاشاتهم أيام "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق (5، 6، 7) من أبريل، أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه، فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و9 إبريل، أما من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

انتظام صرف المعاشات
وتتابع القباج، انتظام صرف المعاشات بجميع فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 93 فرع دون خصم أقساط القروض، وذلك في اليوم الأول لها.

وشهدت الفروع حالة من الهدوء والتنظيم وتواجد مديرين الفروع لمتابعة عمليات تنظيم المواطنين ومنع الزحام والتكدس وتتم متابعة عمليات الصرف على مدار اليوم، والعمل على حل أي شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين على الصرف.

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معاشات أبريل بوابة الفجر التضامن ألفجر

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