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إرسال 10 سيارات لتعقيم شوارع ومنشأت العاصمة الإدارية (صور)

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:39 م
تعقيم العاصمة الإدارية
تعقيم العاصمة الإدارية
قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم إرسال 10 سيارات نافورى مجهزة ومحملة بالكيماويات اللازمة، لتعقيم الشوارع، ومواقع العمل، والمكاتب، وثكنات العاملين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، للمساهمة فى الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بتلك المشروعات القومية الهامة.

وفى سياق متصل، أكد المهندس ممدوح رسلان، أن جميع شركات المياه بمختلف المحافظات مستمرة فى حملات تعقيم الشوارع والمنشآت الحيوية، والتى بدأتها منذ أسبوعين، بخلاف الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها بجميع مواقع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع، والتزام المواطنين بالإرشادات التى تقدمها الجهات المعنية للحفاظ على سلامتهم، لحين اجتياز مرحلة انتشار فيروس كورونا المستجد.


وصرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صباح اليوم الأحد، بإأنه بدأت عمليات تطهير وتعقيم لمواقع المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا، حيث تقوم فرق متخصصة فى تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم، بالتعاون مع وزارة الصحة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك باستخدام مواد كيميائية مخصصة للتعقيم والتطهير، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمشروعات ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

إرسال 10 سيارات لتعقيم شوارع ومنشأت العاصمة الإدارية (صور)
إرسال 10 سيارات لتعقيم شوارع ومنشأت العاصمة الإدارية (صور)
إرسال 10 سيارات لتعقيم شوارع ومنشأت العاصمة الإدارية (صور)
إرسال 10 سيارات لتعقيم شوارع ومنشأت العاصمة الإدارية (صور)
إرسال 10 سيارات لتعقيم شوارع ومنشأت العاصمة الإدارية (صور)
إرسال 10 سيارات لتعقيم شوارع ومنشأت العاصمة الإدارية (صور)
إرسال 10 سيارات لتعقيم شوارع ومنشأت العاصمة الإدارية (صور)
إرسال 10 سيارات لتعقيم شوارع ومنشأت العاصمة الإدارية (صور)
إرسال 10 سيارات لتعقيم شوارع ومنشأت العاصمة الإدارية (صور)
إرسال 10 سيارات لتعقيم شوارع ومنشأت العاصمة الإدارية (صور)

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