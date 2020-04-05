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مصري عائد من واشنطن: "السيسي أثبت أنه مصري أصيل"

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:50 م
داليا الحسين
قدم الدكتور محمد حسن، أحد المصريين القادمين من واشنطن، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة لإعادة أبنائها إلى أرض الوطن، مشيدًا بجهود الدولة لإعادة المصريين من الخارج، معقبًا: "أنا بنحني أمام ناس كتير تعبنت عشنا.. والاستقبال في واشنطن كان 10/10.. وسهله كل الأمور".

وقال "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد إنه تم توزيع الكمامات على ركاب الطائرة رغم أن أمريكا لا توزع كمامات، معقبًا: "في أمريكا بيوزعوا الكمامات بالعافية.. ومفيش غلطة اتعملت في الرحلة.. واستقبلونا بالورود والمشروبات.. وتم نقلنا 20 فردا في الأتوبيس لمنع التجمعات.. ومكان الإقامة كويس جدا".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يهتم بعودة الأمريكان لبلادهم مثل مصر، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أثبت أنه مصري أصيل يحافظ على أولاده وبيته وعائلته، مردفا: "أنحني إجلالا له".

وكانت وصلت صباح اليوم، إلى مطار مرسى علم الدولى، ثاني الرحلات الاستثنائية لشركة مصر للطيران، التى تقل علي متنها مجموعة من المصريين العالقين في أمريكا لنقلهم لمصر، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد فى أمريكا، وتصدرها المركز الاول عالميا من حيث عدد الإصابات.

هبطت طائرة مصر الطيران لمطار مرسي علم الدولي، قادمة من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وإعادة المصريين العالقين خارج مصر. 

وأقلت طائرة مصر للطيران القادمة من واشنطن قرابة 250 شخصا من المصريين العالقين بأمريكا بينهم نحو 49 طالبا مصريا، ما بين أعمار 15 إلى 17 عاما كانوا يدرسون هناك من خلال منح دراسية. 

وبمجرد وصول العالقين في امريكا لمطار مرسي علم الدولي بدأت عملية إجراءات الفحص الطبي والتعقيم وكذلك تعقيم الحقائب، حيث تتم عمليةً النزول والتعقيم لمجموعات في كل مجموعة 20 شخص، استعدادًا لنقلهم للحجر الصحي داخل احد فنادق مدينة مرسي علم، لإقامة الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وكانت وصلت صباح الجمعة الماضي الرحلة الأولي القادمة من امريكا والتى اقلت المصريين العالقين فى أمريكا لمطار مرسي علم الدولي، قادمة من واشنطن، حيث تم إجراء الحجر الصحى عليهم بأحد فنادق مدينة مرسي علم 14 يوما.

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