صدق أو لا تصدق.. 5 وقائع سرقة بين الدول بسبب "الكمامات" آخرها تركيا

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 1،225،634 شخص بينما بلغت عدد الوفيات 66،520 شخص فيما وصل عدد المتعافين إلى 253،864 شخص، و مع زيادة أعداد المصابين في أوروبا ظهرت وقائع السرقة والاستيلاء على شحنات الكمامات والمطهرات.





وتستعرض الفجر 5 وقائع سرقة لكمامات في دول أوروبية بجانب تركيا.





1- اختفاء شحنة برلين

وكشفت السلطات الألمانية، الأحد، عن اختفاء شحنة كمامات في مطار التايلاند قبل وصولها إلى برلين حيث اختفت 200 ألف كمامة واقية قبل وصولها إلى العاصمة قادمة من تايلاند.





ونشر موقع دويتشة فيله، أن الشحنة تعرضت للمصادرة وانتقلت إلى الولايات المتحدة، وتبذل حكومة العاصمة جهودًا حثيثة لكشف الملابسات فقدان الشحنة، التي تضم 200 ألف كمامة.





2- كمامات فرنسا

واشترت الولايات المتحدة الأمريكية، حمولة طائرة كمامات صينية في طريقها لفرنسا، واستولى الأمريكيون على شحنة كمامات وهي في طريقها من الصين إلى فرنسا، بثمن 3 أضعاف ما دفعه الفرنسيون.





وكانت شحنة الكمامات في طائرة متجه للإقلاع من مطار شنغهاي بالصين، عندما ظهر المشترون الأمريكيون، ودفعوا ثلاث أضعاف ثمن نظراؤهم الفرنسيون.





وأكد جان روتنر الطبيب ورئيس المجلس الإقليمي في غراند إيست في فرنسا، أت جزء من شحنة فرنسا التي تقدر بملايين الكمامات كانت متجهه إلي الأقليم حيث تمتلئ وحدات العناية المركزة بمرضى كورونا.





وأضاف "إيست" في تصريحات لهيئة الإذاعة الفرنسية، في المطار، يخرج عملاء المال ويدفعون ثلاث أو أربعة أضعاف سعر الشحنة التي قمنا بها، مضيفا "علينا أن نقاتل".





3 سرقة التشيك

واستولت حكومة التشيك على شحنة كمامات من الصليب الأحمر من مقاطعة تشجيانج الصينية، كانت متجهة إلي العاصمة الايطالية روما.





وكشفت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، عن أن جمهورية التشيك استولت على شحنة من المعدات الطبية 680 الف كمامة وأجهزة تنفس، خرجت من دولة الصين لمتجهة لإيطاليا لمواجهة فيروس كورونا.





وردت وزارة الداخلية التشيكية، علي ماحدث بأنه سوء فهم، حيث لا مجال لإعادة المعدات بعد توزيعها على المستشفيات، شرحت براج مبرراتها بأن السرطة أستولت علي الشحنة التي أعتقدت خطأ أنها مخصصة للبيع بشكل غير القانوني.





4- باخرة تونس

وكشفت السلطات التونسية، خلال شهر مارس الماضى، إن شحنة كانت متجهة إلى تونس تحمل كحول طبي، استولى عليها الإيطاليون من البحر،





وأكد محمد المسيلينى وزير التجارة التونسى،، إن ما حدث للشحنة التونسية مشابه لاستيلاء التشيك على شحنة كمامات أرسلتها الصين إلى إيطاليا لمكافحة فيروس كورونا، مضيفا أن كل الدول الأوروبية تعيش، حالة من الهستيريا، بسبب كورونا.





5- تركيا تسرق

وتراجعت تركيا عن إرسال شحنة لإيطاليا بعد حصولها على ثمنها كامل، حيث كشفت تقارير، أن تركيا رفضت تسليم شحنة مبيعات أجنبية للكمامات بعد حصولها على ثمنها بالفعل.





وأكدت صحيفتي بلوير البلجيكية وكورييري ديلا سيرا الإيطالية، إن الكمامات التركية كانت متجهة إلى الدولتين لم تصل قط، وحظرت تركيا على مصانع وشركات منتجات الكمامات المحلية من تصديرها للخارج حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي.



