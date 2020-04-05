شوبير يكشف تفاصيل جلسة الأهلي مع مؤمن زكريا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس الجلسة التي عقدها مسئولو النادي الأهلي مع مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر اليوم الأحد.





وغرد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"تم الاجتماع اليوم بين مؤمن زكريا ووكيل أعماله احمد يحيي مع محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي وسيد عبدالحفيط مدير الكرة بالنادي الاهلي وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط".





وأضاف :"وتم الاتفاق علي الرعاية الكاملة من النادي الاهلي لمؤمن طوال فترة علاجه والاتصال الدائم ومتابعة الحالة باستمرار".











