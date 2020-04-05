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شوبير يكشف تفاصيل جلسة الأهلي مع مؤمن زكريا

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:56 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
علي نبوي - محمد الصو
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس الجلسة التي عقدها مسئولو النادي الأهلي مع مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر اليوم الأحد.

وغرد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"تم الاجتماع اليوم بين مؤمن زكريا ووكيل أعماله احمد يحيي مع محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي وسيد عبدالحفيط مدير الكرة بالنادي الاهلي وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط".

وأضاف :"وتم الاتفاق علي الرعاية الكاملة من النادي الاهلي لمؤمن طوال فترة علاجه والاتصال الدائم ومتابعة الحالة باستمرار".



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