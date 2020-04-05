أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 5 أبريل: الريال يقترب من حسم الصفقة الذهبية.. نجم الملكي يقرر الرحيل نهائيًا.. الساحر يعود إلى ريال مدريد

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 5 أبريل 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إصرار فلورنتينو بيريز رئيس الملكي على التعاقد مع هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- نجم آياكس يعلق على اهتمام ريال مدريد بضمه

أكد الهولندي فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام أن اللعب في ريال مدريد رائعًا وأنه يجب أن يكون شعوره إيجابياً تجاه النادي الذي سيلعب له.





وأكدت العديد من التقارير مؤخرًا أن إدارة ريال مدريد إتفقت شفهيا مع نظيرتها في آياكس على التعاقد مع فان دي بيك البالغ من العمر 23 عامًا عقب نهاية الموسم الحالي مقابل 55 مليون يورو.





وعما إذا كان ريال مدريد المكان المثالي له، قال فان دي بيك في تصريحات صحفية:"اللعب في الشمس أمر رائع دائمًا ولكنني لم أبدأ في تعلم اللغة الإسبانية بعد".





واختتم ي بيك تصريحاته قائلاً:"يجب أن يكون شعوري إيجابيًا تجاه النادي الذي سأرحل إليه، لا يقتصر الأمر على أنهم يريدونني فحسب بل يجب أن أتوافق مع أسلوب اللعب وأريد معرفة الدقائق التي سألعبها".





- نجم ريال مدريد يقرر الرحيل في الصيف المقبل

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأنه حدث تغيير كامل في موقف الويلزي جاريث بيل من الاستمرار مع ريال مدريد على الرغم من أن عقده الحالي ينتهي في عام 2022.





وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن العديد من التقارير كانت قد أكدت رغبة جاريث بيل البالغ من العمر 30 عامًا في صفوف النادي الملكي إلى حين إنتهاء عقده ولكن يبدو أن اللاعب قد غيّر موقفه.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن جاريث بيل أصبح مستعدًا للرحيل عن صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك وسط إهتمام عدة أندية بضمه.





وكشفت الصحيفة البريطانية أن جاريث بيل يرغب من إدارة ريال مدريد عدم المغالاة بشأن سعره من أجل تسهيل عملية رحيله والتخلي عنه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جاريث بيل يرغب في الرحيل عن ريال مدريد للحصول على المزيد من الدقائق، حيث يرغب في الاستعداد لخوض كأس الأمم الأوروبية في 2021.





- ريال مدريد يخطط لعودة نجمه

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد حريص جداً على عودة النجم النرويجي مارتين أوديجارد وأنه يخطط لعودته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من أن النجم النرويجي يلعب معارًا في صفوف ريال سوسيداد منذ موسمين وتنتهي فترة إعارته في صيف 2021.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن مسئولي ريال مدريد يعتقدون بأن النجم النرويجي يمتلك مكان في قائمة الفريق في الموسم المقبل على الرغم من رغبة لوكا مودريتش في البقاء.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن القرار النهائي سيكون في يد مارتين أوديجارد وأن إدارة الملكي واثقة من رغبة النجم النرويجي في العودة إلى الفريق، حيث أنه كان يحلم باللعب في السانتياجو برنابيو.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيتقبل أي قرار يتخذه أوديجارد عندما يجتمعان عقب نهاية الموسم الحالي خاصة أن النجم النرويجي يرغب في أن يكون لاعبًا مهمًا في تشكيل الفريق في حال عودته.





- رودريجيز يوجه رسالة إلى الشعب الكولومبي بسبب كورونا

وجه الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد الإسباني رسالة إلى الشعب الكولومبي وذلك عقب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وقام خيمس رودريجز بالتبرع بمبلغ لمؤسسة (كلنا كولومبيا) بمبلغ مالي لم يتم الكشف عنه بالإضافة إلى بعض المعدات الطبية للبلاد.





وبلغت عدد الحالات المصابة في كولومبيا حتى الآن إلى 1406 شخص، توفي منها 32 شخص وأعلنت السلطات الكولومبية الصحية عن تعافي 85 شخص.





وقال جيمس في رسالته للشعب الكولومبي:"يجب أن تبقى في المنزل، الجميع يعرف ما يحدث ويجب أن نتحمل المسئولية، علينا إتباع أوامر وتعليمات السلطات وسنخرج من هذا الأمر".





- ريال مدريد يسعى لضم نجم ريفر بليت

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يراقب مدافعًا جديدًا يلعب في ريفر بليت الأرجنتيني وذلك تحسبًا لإمكانية ضمه من أجل تدعيم دفاع الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال مدريد يراقب الأرجنتيني مارتينز كوارتا البالغ من العمر 23 عامًا نجم دفاع ريفربليت ومنتخب الأرجنتين للشباب وذلك تمهيدًا لضمه.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد ليس الفريق الوحيد المهتم بضم النجم الأرجنتيني، حيث هناك أندية إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي بالإضافة إلى فالنسيا الإسباني الذين أبدوا اهتمامهم بضم النجم الأرجنتيني في المستقبل.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يبحث عن مدافع جديد للفريق بعد أن فشل إيدير ميليتاو في إثبات نفسه في الفريق منذ انضمامه له في العام الماضي قادمًا من بورتو البرتغالي.





- الهداف.. رئيس ريال مدريد يصر على ضم الصفقة الكبرى

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد مصمم على التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويخطط هاري كين للرحيل عن توتنهام في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يتمتع المهاجم الإنجليزي بسجل حافل ويريد أن يجد نادًا يمكنه منحه الفرصة للفوز بالألقاب.





وذكر موقع ‘‘أوك دياريو‘‘ الإسباني، فإن هاري كين هو بالفعل أولوية قصوى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأوضح الموقع الإسباني، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يريد أن يوجه ضربة رياضية كبيرة بضم كين، مما يسمح له بخطف نجم جديد من البريميرليغ بعد عام من وصول إيدين هازارد من تشيلسي، حيث يعتبره الرئيس الجلاكتيكوس الجديد للميرينجي.





- بوجبا يلقي الكرة في ملعب ريال مدريد

أتفق الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، بشكل مبدئى على الرحيل من صفوف الشياطين الحمر والانتقال الى ريال مدريد في موسم الانتقالات الصيفية القادمة.





وكشفت تقارير صحفية أن بوجبا أبدى ترحيبه بالأنتقال الى ريال مدريد إلا أن إدارة الفريق الإنجليزى رفضت الصفقة جملة وتفصيلا في بداية الأمر ولكنها عدلت عن القرار بسبب ضغط اللاعب عليها.





وبهذه الخطوة ألقى النجم الفرنسى الكرة في ملعب إدارة ريال مدريد لفتح باب المفاوضات معه خلال الفترة المقبلة، فى ظل رغبته للعب تحت قيادة زين الدين زيدان





- تقرير إسباني .. تضاعف قيمة أشرف حكيمي لـ12 ضعف منذ رحيله عن الريال

أصبح المغربي أشرف حكيمي الآن واحداً من أفضل لاعبي العالم في مركز الظهير الأيمن.

وقدم المغربي الدولي مستويات رائعة خلال فترة إعارته مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني، والتي امتدت خلال العامين الماضيين.





وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقريرها اليوم، أن القيمة التسويقية لحكيمي ارتفعت 12 ضعفاً، عن قيمته حين انضم معاراً لدورتموند في صيف عام 2018.





وكانت القيمة التسويقية لحكيمي وقتذاك 5 ملايين يورو، إلا أنها أصبحت 60 مليون يورو في الوقت الحالي، بحسب موقع ترانسفير ماركت، في إشارة واضحة لتفجر موهبة اللاعب.





وترك اللاعب ريال مدريد، بعد أن خاض 1315 دقيقة فقط مع الفريق الأول منذ تصعيده، موزعة على 17 مباراة بجميع البطولات.





وأشارت ماركا، أن مردود حكيمي مع دورتموند، يشبه إلى حد كبير تألق داني كارفخال ظهير الفريق الحالي مع نادي باير ليفركوزن، أثناء إعارته موسم 2012/2013.



