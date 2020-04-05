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"افخر بمصريتك".. الباسبور المصري يهزم الأمريكاني على أرضه

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال رامي فايز، مالك فندق بمرسى علم، إن الطائرة التي وصلت مطار مرسى علم اليوم كان على متنها، بعض الأشخاص التي كارهي مصر، لدرجة أنه تفعلوا الأزمات مجرد نزلهم على أرض مصر. 

وأضاف فايز، خلال مداخلة هاتقية من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه تم توفير الخدمات لاستقبال المصريين العائدين من واشنطن، وعلى الرغم من ذلك لم يعجب القلة الكارهين. 

وأكد فايز، أن طائرة اليوم كان على متنها 320 مصريا يحلمون باسبور مصر، مرددا: « في مصريين كانوا في أمريكا ولا يحملون الباسبور عادوا مرة أخرى ولم يصعدوا الطائرة... لدرجة أنهم تمنوا أن يحملوا الباسبور المصري ليعودا إلى أرض الوطن.

واستكمل: "الجنسية المصرية لها أهمية على مستوى العالم، مفيش دولة في العالم عملت اللي عملت مصر وأرسلت طائرات خاصة لنقل المصريين". 

وأشار فايز، إلى أن عدد الكارهين 15 فرد كانوا يحاولون استثارة المشاكل؛ لافتا أنه يحاولون تشويه الصورة المصرية لانه يحملون توجه معين ولا يعتبروا مصريين.

وكانت وصلت صباح اليوم، إلى مطار مرسى علم الدولى، ثاني الرحلات الاستثنائية لشركة مصر للطيران، التى تقل علي متنها مجموعة من المصريين العالقين في أمريكا لنقلهم لمصر، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد فى أمريكا، وتصدرها المركز الاول عالميا من حيث عدد الإصابات.

هبطت طائرة مصر الطيران لمطار مرسي علم الدولي، قادمة من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وإعادة المصريين العالقين خارج مصر. 

وأقلت طائرة مصر للطيران القادمة من واشنطن قرابة 250 شخصا من المصريين العالقين بأمريكا بينهم نحو 49 طالبا مصريا، ما بين أعمار 15 إلى 17 عاما كانوا يدرسون هناك من خلال منح دراسية. 

وبمجرد وصول العالقين في امريكا لمطار مرسي علم الدولي بدأت عملية إجراءات الفحص الطبي والتعقيم وكذلك تعقيم الحقائب، حيث تتم عمليةً النزول والتعقيم لمجموعات في كل مجموعة 20 شخص، استعدادًا لنقلهم للحجر الصحي داخل احد فنادق مدينة مرسي علم، لإقامة الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وكانت وصلت صباح الجمعة الماضي الرحلة الأولي القادمة من امريكا والتى اقلت المصريين العالقين فى أمريكا لمطار مرسي علم الدولي، قادمة من واشنطن، حيث تم إجراء الحجر الصحى عليهم بأحد فنادق مدينة مرسي علم 14 يوما.

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كورونا امريكا الباسبور المصري ألفجر

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