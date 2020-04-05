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سيف زاهر يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري المصري

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الغموض يسيطر على مصير بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وقال زاهر في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت": "هناك اتجاه لإعادة الدوري من جديد، بعد استقرار الأوضاع في مصر بشأن فيروس كورونا".

وأشار"أتوقع أن يحدث تلاحم بين الموسم الحالي، والموسم المقبل بدون فترة راحة بين الموسمين".

ونوه "اللجنة الخماسية تسعى خلال الوقت الحالي، لوضع تصورات بشأن مصير المسابقة، ووضع عدد من السيناريوهات المهمة لعدم إلغاء المسابقة".

ويعتلي النادي الأهلي، ترتيب الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن المقاولون الوصيف، بعد أن خاض 17 لقاء وتمكن من الفوز في 16 وتعادل في لقاء وحيد.

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