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تفاصيل إصابة 3 هنود في حادث تصادم على طريق "بلقاس - جمصة"

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:15 م
اللواء فاضل فهمي
اللواء فاضل فهمي
محمد كشك
أصيب 3 أشخاص، هنود الجنسية، بجروح وكسور متفرقة، إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، على طريق جمصة بالقرب من قرية دميانة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث الدقهلية، يفيد باصابة 3 أشخاص، في حادث تصادم على طريق "بلقاس - جمصة".

على الفور انتقل العميد هيثم حجي، مأمور مركز بلقاس عقب تلقيه إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي إثر اختلال عجلة القيادة في يد السائق وتحطم السيارتين.

كما انتقل الرائد يوسف صبري رئيس المباحث ومعاونية النقيب أحمد عبد الحميد وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص وجميعهم يحملون الجنسية الهندية.

وكشف مصدر طبي عن أن المصابين تم نقلهم لمستشفي بلقاس المركزي، وهم بيتا ياس ميشرا 32 سنة، اشينتا كومار اديكارى 58 سنة، بار تهبيى دومال داجا 38 سنة ويعملون بشركة المنصورة للمنتجات الصناعية. 

وتبين أن إصاباتهم، مصابين بكسور وكدمات وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم التحفظ على السيارتين بديوان المركز وتحرر المحضر رقم 4006 لسنة 2020 جنج بلقاس وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وجارٍ رفع آثار الحادث.

وعلى صعيد آخر تمكنت الأجهزة التنفيذية من غلق كافيه ومصادرة معداته لمخالفته قرار رئيس الوزراءالدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.


وتضمن القرار متابعة غلق المقاهي الكافيتريات والقافيهات والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، وتُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.

حيث قامت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب، اليوم الجمعة بحملة مكبرة للتأكد من الإمتثال لقرارات الإحترازية التى إتخاذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


قاد الحملة الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحى، والفريق المعاون، وقامت الحملة بغلق كافية بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة المشاية السفلية ومصادرة محتوياتة لمخالفة قرار رئيس الوزراء والإجراءات الأحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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مصر مجابهة فيروس كورونا اللواء فاضل فهمي الدقهلية الاجراءات الإحترازية اخبار

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