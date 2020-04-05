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ميدو يثير الجدل بتصريح ناري عن زيدان وريال مدريد

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
وكالات

 

خرج المصري أحمد حسام ميدو، النجم السابق لنادي أياكس أمستردام الهولندي،  بتصريحات مثيرة اليوم، بعدما تحدث عن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لريال مدريد.

 

وقال ميدو في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أحب ريال مدريد حقا، هو فريقي المفضل في الدوري الإسباني، لكن من وجهة نظري، فإن زيدان لم يضف جديدا للفريق".

 

واستشهد نجم منتخب مصر السابق، بأحد الأمثال الشعبية لتأكيد وجهة نظره، حيث قال: "لا يجب أن تتزوج من نفس السيدة مرتين"، في إشارة إلى تعيين زيدان لولاية ثانية على رأس الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد، والتي بدأت في شهر مارس من العام الماضي، بعد رحيله في صيف 2018 عقب تحقيقه ثلاثية دوري الأبطال التاريخية على التوالي في ولايته الأولى مع "الميرينغي".

 

وتطرق ميدو أيضا إلى أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم حسب وجهة نظره، حيث قال، إنه يعتقد بأن أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا هو الأفضل.

 

ويعد ميدو، أحد رموز الكرة المصرية، حيث سبق له التألق مع منتخب "الفراعنة" ومع أندية أوروبية عريقة، على غرار أياكس، وتوتنهام الإنجليزي، وسلتا فيغو الإسباني.

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