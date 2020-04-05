أخبار الأهلي اليوم الأحد 5 أبريل: الكشف عن أول الراحلين.. حقيقة ضم قاطرة الأهداف.. هل يخون حسام عاشور الأهلي وينتقل إلى الزمالك؟

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد، الموافق 5 أبريل لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن مفاوضات النادي مع المهاجم الجزائري بغداد بونجاح لاعب فريق السد القطري لضمه في الصيف.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 5 / 4 / 2020:-





حقيقة مفاوضات الأهلي مع بغداد بونجاح





كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة الأخبار التي ترددت في الأيام القليلة الماضية عن دخول النادي الأحمر في مفاوضات مع السد القطري للتعاقد مع المهاجم الجزائري بغداد بونجاح.





وقال توفيق في تصريحات خاصة :"أي كلام.. لم يحدث على الإطلاق".





وأضاف :"بغداد بونجاح لاعب كبير للغاية ولكن لم يحدث أن دخلنا معه في مفاوضات أو مع ناديه".





ويسعى النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم قوي في الصيف المقبل في ظل عدم قناعة السويسري رينيه فايلر المدير الفني بالمغربي وليد أزارو والذي بات قريبا من الرحيل نهاية الموسم حيث يلعب حاليا في صفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة.





مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك





رد لاعب وسط الأهلي حسام عاشور، على نادي الزمالك، بموقفه الأخير حول انضمامه إلى القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأبلغ حسام عاشور االوسطاء بينه وبين الزمالك، بأنه سيخوض تجربة احتراف في دوري خليجي بعد تأكيد رحيله عن الأهلي.





وأكد عاشور أنه ينتظر عرض من دوري خليجيي الأيام المقبلة، وانه في حال لم يصله أي عرض خليجي جيد من الناحية المالية سيرحيب بالانضمام إلى نادي الزمالك.





يذكر أن رحل حسام عاشور عن الأهلي بعد إبلاغه من قبل ناديه بعدم رغبة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر بتجديد تعاقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.





شوبير يكشف تفاصيل جلسة الأهلي مع مؤمن زكريا





كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس الجلسة التي عقدها مسئولو النادي الأهلي مع مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر اليوم الأحد.





وغرد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"تم الاجتماع اليوم بين مؤمن زكريا ووكيل أعماله احمد يحيي مع محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي وسيد عبدالحفيط مدير الكرة بالنادي الاهلي وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط".





وأضاف :"وتم الاتفاق علي الرعاية الكاملة من النادي الاهلي لمؤمن طوال فترة علاجه والاتصال الدائم ومتابعة الحالة باستمرار".





قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني





كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن وجود تفكير لدى مجلس إدارة النادي في إحالة تصريحات مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق للعرض على الجمعية العمومية لتتخذ ما تراه تجاه هجومه المستمر على النادي ومجلس إدارته ولاعبيه وتعمده توجيه اتهامات وتلميحات بدون مبرر.





وخرج عبدالغني في مقطع فيديو ليكيل الاتهامات والتهكم على لجنان النادي وإدارته ولاعبيه ، وذلك في ظل حربه ضد الأهلي ومجلس إدارته ونجومه دون أسباب واضحة مؤكدة أن عبد الغني اعتاد علي الهجوم علي النادي وجماهيره بشكل أثار غضب كبير داخل القلعة الحمراء.





وأوضحت المصادر إن مجدي عبد الغني سبق وأن خرج إعلاميا قبل عدة أيام لإثارة الجدل من خلال تأكيده علي صحة عقد كهربا مع الزمالك منتقدا تعاقد الأهلي مع اللاعب في انتقالات الشتاء الماضي ومشددا علي سلامة موقف الزمالك وهو الأمر الذي أثار حفيظة الأهلي وجماهيره ضد لاعب الأهلي الأسبق، فضلا عن أن مواقفه ضد الأهلي في السنوات الماضية تبقي حاضرة بقوة خاصة وإنه كان سببا رئيسيا في خرق اللوائح بعد أن قام بفتح مقر اتحاد الكرة في (عطلته) يوم الجمعة الموافق الرابع من يناير 2019 لقيد عبدالله السعيد لضمان مشاركته أمام الأهلي في نفس اليوم.





الأهلي يفاوض أحمد حجازي





كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي حقيقة دخول مسئولو النادي الأحمر، في مفاوضات مع أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي للتعاقد معه في الصيف المقبل.





وأكد المصدر على دخول الأهلي في مفاوضات لضم حجازي في بداية الموسم وخلال الأيام الماضية.





وأضاف المصدر بأن حجازي أكد على رغبته في استمرار مسيرته الاحترافية مع ناديه الإنجليزي وتأجيل خطوة العودة للموسم بعد القادم.





وتابع المصدر بأن أحمد حجازي أكد لإدارة الأهلي أنه في حال عودته ستكون وجهته النادي الأحمر.





قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد حمدي





قرر جهاز الكرة بنادى الأهلى، عدم تفعيل بند شراء أحمد حمدى من صفوف الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ولم يقدم أحمد حمدى المستوى الذي نال إشادة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للقلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية، واستقر الأهلى على عدم شراء اللاعب.





يذكر أن أحمد حمدى انتقل لصفوف الجونة بشكل نهائى من نادى الأهلى، مقابل 8 ملايين جنيه، كما يوجد بند يمنح الأهلى الأولوية بالتعاقد مع اللاعب فى نهاية الموسم.





فايلر يحدد أول الراحلين عن الأهلي





بدأت إدارة التسويق بالنادي الأهلي، في البحث عن عروض احتراف للمغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم تمهيدًا لبيعه في الصيف المقبل.





وأبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأهلي ترحيبه الشديد برحيل أزارو عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم المقبل، حيث يرى فايلر بأن المهاجم المغربي لن تكون له فرصة للمشاركة مع الفريق.





وكان أزارو قد انتقل للاتفاق السعودي في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل ٤٠٠ ألف دولار.





وقدم أزارو مستوى مميز مع الاتفاق السعودي، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدف أخر في ٧ مباريات منذ الانتقال إليه في يناير الماضي.