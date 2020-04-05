نجم ريال مدريد يقرر الرحيل في الصيف المقبل

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأنه حدث تغيير كامل في موقف الويلزي جاريث بيل من الاستمرار مع ريال مدريد على الرغم من أن عقده الحالي ينتهي في عام 2022.





وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن العديد من التقارير كانت قد أكدت رغبة جاريث بيل البالغ من العمر 30 عامًا في صفوف النادي الملكي إلى حين إنتهاء عقده ولكن يبدو أن اللاعب قد غيّر موقفه.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن جاريث بيل أصبح مستعدًا للرحيل عن صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك وسط إهتمام عدة أندية بضمه.





وكشفت الصحيفة البريطانية أن جاريث بيل يرغب من إدارة ريال مدريد عدم المغالاة بشأن سعره من أجل تسهيل عملية رحيله والتخلي عنه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جاريث بيل يرغب في الرحيل عن ريال مدريد للحصول على المزيد من الدقائق، حيث يرغب في الاستعداد لخوض كأس الأمم الأوروبية في 2021.