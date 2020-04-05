تعقيم وتطهير مستشفى جمصه المركزي وحدائق المدينة والأسواق (صور)

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شنت الأجهزة التنفيذية، بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع قيادات مدينة جمصة، حملات مكثفة للتطهير وتعقيم الشوارع، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس مورونا كافيد 19.





وقامت رئاسة مدينة جمصة، بأعمال رش وتعقيم وتطهير مستشفي جمصه المركزي ب، وكافة حدائق المدينة، والسوق الرئيس بالمدينة.



ومن جانبه قال محمد عبدالباقي، رئيس مجلس مدينة جمصة، ان أعمال الرش والتطهير والتعقيم للمستشفي والحدائق والسوق الرئيس للمدينة، تأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، علي ضرورة مواصله أعمال التطهير والتعقيم، لحماية المواطنين ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا covid-19 لوقاية المواطنين والتشديد علي مواصلة استمرار اعمال رش وتعقيم وتطهير مستشفي جمصه المركزي ب بالإضافة حملة رش وتعقيم لكافة موسسات المدينة الحكومية والشوارع والحدائق العامة والأسواق تحت شعار احمي نفسك احمي بلدك.



وأضاف عبدالباقي، أن مجلس مدينة جمصة، قام اليوم ببدأ أعمال ردم لكافة البرك وتجمعات المئات بمنطقة ١٥ مايو، تمهيد للتعقيم، خاصة بعد أن حصلت محافظة الدقهلية علي موافقة مجلس الوزراء على إسناد مشروع الصرف الصحي بالمنطقة لشركة مياة الصرف الصحي بالدقهلية.



وعلى صعيد آخر، شهدت شوارع مدينة المنصورة اليوم حملات مكبرة لدفع القمامة والأتربة وتطهير وتعقيم الشوارع والميادين.



وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كلف اليوم السكرتير العام للمحافظة سعد الفرماوي، بشن حملة مكبرة علي المنطقة المركزية للمحافظة وتشمل حي غرب وحي شرق ومركز المنصورة لرفع القمامة والأتربة وتطهير وتعقيم الشوارع.



وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن هذه الحملة الهدف منها رفع تراكمات القمامة المتواجدة داخل شوارع مدينة

المنصورة بالإضافة إلي رفع الأتربة بالمكنسيات الجديدة.



وأكد "مختار" إلى أن هذه الحملة مستمرة داخل مدينة المنصورة حتي تعود شوارعها الي سابق عهدها وتعود المنصورة عروسا للنيل واضاف أن الحملة ستشمل كافة مراكز ومدن المحافظة وهناك متابعة مستمرة لما يتم تحقيقه من إنجاز حرصًا على صحة وسلامه المواطنين.



ووجه المحافظ لرئيس حي شرق وحي غرب المنصورة بتكثيف الورديات والعمل علي مدار اليوم ورفع القمامة أول بأول وتطهير وتعقيم أماكن تجمعات القمامة.



كما أكد المحافظ علي استمرار حملات التطهير والتعقيم بمختلف مراكز ومدن المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وهناك مشاركة كبيرة من المجتمع المدني الذي يعد شريك أساسي مع كافة أجهزة الدولة.



شارك في الحملة محمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة، ومحمد الأمين الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة، أحمد همام مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة وعبده محمدين مدير ادارة المخلفات الصلبة.



