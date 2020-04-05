ترامب يعلن ولايتي داكوتا الجنوبية وديلاوير "منطقتي كوارث"

ووجه ترامب، برنامج المساعدة الفدرالي بدعم الجهود التي تبذلها الدولة المركزية والسلطات المحلية لمواجهة جائحة كورونا المستمرة في الولايات المتحدة منذ يوم 20 يناير الماضي.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، ولايتين أمريكيتين جديدتين وهما داكوتا الجنوبية، وديلاوير، "منطقتي كوارث" على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و253 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 68 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 257 ألف شخص للشفاء.





هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.





ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.