إعرف ضحايا برنامج رامز جلال رمضان 2020 “رامز مجنون رسمي”.. وابرز اعمال رامز جلال في رمضان

برنامج رامز جلال 2020، مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي ينتظره جميع العالم، يبحث الملايين في الوطن العربي وخاصة في جمهورية مصر العربية عن برنامج رامز جلال والمقلب الجديد الذي سوف يقوم بتقديمه في هذا الموسم 2020 كما اعتاد عليه الجمهور في كل عام، وسوف يعرض موقعنا من خلال هذا المقال تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد و القناة الناقلة له.









رامز جلال في رمضان





ينتظر الملايين في كل عام برنامج رامز جلال الذي تدور فكرته حول مقلب يقوم الممثل المصري رامز جلال بعمله في الضيف الذي يقوم بإستضافته في البرنامج من نجم أو مغني أو لاعب كرة قدم ومع نجاح كل موسم من برنامج رامز يقوم في الموسم التالي بعمل برنامج أخر حتى اعتاد الجمهور على انتظار مقلب رامز في رنضان كل عام، وكان قد بدأ رامز عمل برنامج للمقالب بداية من عام 2011 حيث بدأ في عام 2011 بعمل برنامج رامز قلب الأسد الذي استعان فيه بأسد يظهر أمام اسنسير النجم الضيف ويتم تعطيل الأسنسير وينقطع الاتصال.





ثم في عام 2012 قدم رامز برنامج رامز ثعلب الصحراء الذي كانت تدور احداثه حول سطو مسلح وهجوم بالأسلحة من مجموعة مجهولة على الاتوبيس الذي بداخله الضيف ويحاولوا قتل البعض واختطاف البعض، وفي عام 2013 قدم رامز برنامج رامز عنخ امون الذي كان ينزل فيه الضيف داخل مقبرة كانوع من الاكتشاف للاثار والترويج للاماكن الاثارية ثم يتم غلق باب المقبرة على الضيف وتظهر له بعض الزواخف والثعابين.





في عام 2014 قدم رامز برنامج رامز قرش البحر الذي كانت تدور احداثه في البحر ويتم غرق مركب الضيف وتحاوطه الحيتان، في 2015 قدم رامز واكل الجو والذي دارت احداثه في الطائرة الذي تكون على وشك الوقوع بعد صعودها السماء، في عام 2016 قدم رامز بيلعب بالنار والذي تدور احداثه حول حرق الفندق الذي يتواجد فيه الضيف لعمل لقاء، في 2017 قدم رامز تحت الأرض والذي تدور احداثه حول غرق الضيف في الرمال المتحركة وظهور الزواحف له، عام 2018 قدم رامز تحت الصفر والذي كان يصور في الثلج ويتم ظهور حيونات مفترسة للضيف مثل الدب القطبي وغيره، في عام 2019 قدم رامز في الشلال والذي تدور احداثه حول وقع الضيف في الشلال وعند انقاذه ونقله على جزيرة يتم ظهور غوريلا في هذه الجزيرة.









برنامج رامز الجديد 2020 “رامز مجنون رسمي”





وبعدما ذكرنا جميع اعمال رامز جلال في المواسم السابقة الذي قام بالعمل فيها سوف نقوم بالكشف عن برنامجه الجديد والذي سوف يحمل اسم رامز مجنون رسمي حيث أكدت بعض المصادر أن تم تغير اسم البرنامج من رامز في البركان إلى أسم رامز مجنون رسمي وهذا بعد انتشار فيروس كورونا وذكرت بعض المواقف أن البرنامج سوف يدور احداثه حول استضافة شخص من المشاهير واثناء عمل حوار بينه وبين الإعلامية اروى سوف يظهر رامز ويبدأ في مضايقة هذا النجم، وذكرت بعض المواقع الأخرى أن فكرة برنامج رامز سوف تدور حول مرض كورونا الذي سوف يكتشف الضيف اصابته به بعدما قام بنقل الوباء له السائق الذي كان معه، وقام رامز بتصوير هذا البرنامج في دبي ومن المنتظر أن يكون هذا الموسم من أفضل المواسم الذي قام بتقديمها رامز.









ضحايا برنامج رمز مجنون رسمي في رمضان 2020





1 – انغام.





2 – أحمد العوضي.





3 – جوهرة.





4 – عمر كمال وحسن شاكوش.





5 – محي اسماعيل.





6 – رانيا يوسف.





7 – أشرف عبد الباقي.





8 – أحمد سعد.





9 – هنادي مهني.





10 – سيد عبد الحفيظ.





يقوم الفنان رامز جلال فى كل عام بعمل برنامج الخاص بالمقالب والذى يتم عرضه فى رمضان حيث يستضيف الكثير من الفنانين لإقاعهم فى الفخ ولهذا نعرض عليكم القائمة الخاصة بضحايا برنامج رامز جلال لهذا العام.



