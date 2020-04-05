العاهل الأردني يأمر بدراسة إمكانية التدرج في استمرار عمل القطاعات الإنتاجية





أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني مساء اليوم الأحد، بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية والاستفادة من الموارد المحلية عبر تصدير منتجات صناعية زاد عليها الطلب خارجيًا.





وشدد الملك عبد الله، على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية، مؤكدًا على أهمية أن تكون الأولوية لصحة وسلامة المواطنين، داعياً إلى دراسة إمكانية أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموضوعة للحفاظ على السلامة والصحة العامة.





وقال: إنه لا يوجد أحد في العالم يملك الحل المثالي لمجابهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والتعامل مع آثاره على القطاعات المختلفة، ما يتطلب المرونة وسرعة التكيف مع المتغيرات.





وأوعز للحكومة بالتعامل مع هذه المرحلة بكل جاهزية والتحضير لما بعد أزمة الفيروس، لافتاً إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودراسة الطرق الناجعة لتمكين القطاع الخاص.





كما أكد على ضرورة توفير شرائح اختبار فيروس كورونا، وزيادة عدد الفحوصات في جميع مناطق المملكة، وفقا لتوصيات اللجنة المختصة في وزارة الصحة.



