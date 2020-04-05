هيثم فاروق يشيد بمبادرة طارق حامد واعتذار الحضري لجماهير الزمالك

أشاد هيثم فاروق لاعب نادي الزمالك السابق بموقف طارق حامد والمبادرة التي قام بها باعتذار عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الاسبق بعد تصريحاته الأخيرة والتي تسببت في ازمة كبيرة بينه وبين جماهير نادي الزمالك.

وكتب فاروق على صفحته الشخصية على موقع تبادل التغريدات تويتر : ‏كل يوم طارق حامد بيثبت لي وبيثبت للناس كلها أنه زملكاوي أكتر من الرجل رامي السهم اللي في شعار نادي الزمالك .

وقال الحضري في الفيديو الذي جمعه بطارق حامد : هناك من حرف تصريحاتي عن نادي الزمالك، ولكني اقبل مبادرة طارق حامد لأن العلاقة بين اللاعبين وبعضهم وبين الإدارات او الجماهير هي من تبقى على مدى الحياة.

وأضاف : أي شخص قام بتحوير كلامي عن نادي الزمالك وجماهير الزمالك العظيمة، أقول لهم أنتم على رأسي من فوق.

ليرد طارق حامد على اعتذار الحضري قائلاً : نادي الزمالك كبير وعظيم وشرف لأي لاعب اللعب بقميص.

يذكر ان عصام الحضري كان قد خرج في تصريحات تليفزيونية خلال الأيام الماضية بأنه يرغب في محو تاريخه في الفترة التي قضاها مع نادي الزمالك، لأنه لم يكن موفق، لتشن الجماهير البيضاء حملة ضد الحارس الدولي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة