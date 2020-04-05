Advertisements

هيثم فاروق يشيد بمبادرة طارق حامد واعتذار الحضري لجماهير الزمالك

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

أشاد هيثم فاروق لاعب نادي الزمالك السابق بموقف طارق حامد والمبادرة التي قام بها باعتذار عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الاسبق بعد تصريحاته الأخيرة والتي تسببت في ازمة كبيرة بينه وبين جماهير نادي الزمالك.

 

وكتب فاروق على صفحته الشخصية على موقع تبادل التغريدات تويتر : ‏كل يوم طارق حامد بيثبت لي وبيثبت للناس كلها أنه زملكاوي أكتر من الرجل رامي السهم اللي في شعار نادي الزمالك .

 

وقال الحضري في الفيديو الذي جمعه بطارق حامد : هناك من حرف تصريحاتي عن نادي الزمالك، ولكني اقبل مبادرة طارق حامد لأن العلاقة بين اللاعبين وبعضهم وبين الإدارات او الجماهير هي من تبقى على مدى الحياة.

 

وأضاف : أي شخص قام بتحوير كلامي عن نادي الزمالك وجماهير الزمالك العظيمة، أقول لهم أنتم على رأسي من فوق.

 

ليرد طارق حامد على اعتذار الحضري قائلاً : نادي الزمالك كبير وعظيم وشرف لأي لاعب اللعب بقميص.

 

يذكر ان عصام الحضري كان قد خرج في تصريحات تليفزيونية خلال الأيام الماضية بأنه يرغب في محو تاريخه في الفترة التي قضاها مع نادي الزمالك، لأنه لم يكن موفق، لتشن الجماهير البيضاء حملة ضد الحارس الدولي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

 

 

أخبار تهمك

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ يوم

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ يوم

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ يوم

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ يوم

أستاذ مناعة: "كورونا" فيروس مُصنع خرج عن السيطرة

منذ أقل من ساعة

أخبار الأهلي اليوم الأحد 5 أبريل: الكشف عن أول الراحلين.. حقيقة ضم قاطرة الأهداف.. هل يخون حسام عاشور الأهلي وينتقل إلى الزمالك؟

منذ نصف ساعة

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 5 أبريل: الريال يقترب من حسم الصفقة الذهبية.. نجم الملكي يقرر الرحيل نهائيًا.. الساحر يعود إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

أحمد موسي: "إرهابيون" وصلوا مصر على متن الطائرة القادمة من واشنطن

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:18 م

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

09:03 م

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

08:38 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

07:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب