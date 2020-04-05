رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن أول صفقات الأهلي الصيفية

كشف رضا عبد العال نجم نادي الزمالك والأهلي السابق عن أول صفقات النادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد رضا عبد العال أن النادي الأهلي أنهى الاتفاق مع رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز وسيكون أول صفقات النادي الأحمر في الصيف.

وكان النادي الأهلي قد دخل بالفعل في مفاوضات جاده مع نادي بيراميدز ورجب بكار منذ أيام قليلة لمحاولة ضم اللاعب ليكون بديل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق.

يذكر أن أحمد فتحي كان قد أعلن رحيله عن صفوف النادي الأهلي بشكل رسمي منذ عدة أيام بسبب عدم توصله إلى اتفاق مع النادي بشأن تجديد عقده.