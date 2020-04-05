أخبار برشلونة اليوم الأحد 5 أبريل: صفقة القرن تقترب من البرسا.. ميسي يطلق تصريح ناري عن الأفضل في العالم.. ماكينة الأهداف يختار الانضمام إلى برشلونة

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 5 - 4 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 5 - 4 - 2020 :-

- خبر سار.. تطورات جديدة بشأن ضم برشلونة لبديل سواريز

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد عن رفض المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز عرض عقد جديد مع إنتر ميلان ، مما يمهد الطريق للانتقال إلى برشلونة، ويعتقد أن اللاعب الأرجنتيني الدولي هو واحد من اثنين من اللاعبين الذين يستهدفهم برشلونة قبل الموسم المقبل ، إلى جانب نجم باريس سان جيرمان نيمار ليكون بديل سواريز.





- مفاجأة.. ميسي يرشح هذا اللاعب ليصبح الأفضل في العالم

قام قائد برشلونة ليونيل ميسي ترشيح لاعب خط وسط تشيلسي ماسون ماونت ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، ويتمتع ماونت بموسم رائع مع تشيلسي داخل ملعب ستامفورد بريدج ، ليثبت نفسه تحت قيادة مدربهلافرانك لامبارد الأول حيث سجل 6 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.





- قرار مثير من مارتينيز بشأن الانتقال لبرشلونة

ذكرت عدة مصادر بريطانية أخباراً، نقلتها شبكة 90min البريطانية اليوم، أن الأرجنتيني الدولي يرفض الإنضمام لفريقي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، من أجل الإنضمام لبرشلونة، ونوهت التقارير أن مارتينيز يفضل برشلونة، على الرغم من أن الراتب الذي سيحصل عليه في إنجلترا سيفوق الراتب المتوقع له في برشلونة.





- رابطة الليجا تفجر مفاجأة عن عودة الدوري الاسباني

بحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن الإتحاد الإسباني يسعى لإنطلاق المباريات يوم 5 يونيو المقبل، وأكدت الصحيفة، أن الخطاب المشترك الذي أرسله الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يشجع الإتحادات على إنهاء الموسم الحالي، وفق ما تضمنه خطاب لـ55 إتحاداً أهلياً، ونوهت الصحيفة أن الإتحادين الإنجليزي والإسباني يريدان استكمال الموسم الحالي حتى لو تطلب الأمر لعب المباريات دون جماهير، وذلك تجنباً للمزيد من الخسائر المالية.





- سان جيرمان يقدم صفقة الموسم لبرشلونة

كشفت تقارير إسبانية صحفية صادرة اليوم، عن تطور جديد في صفقة إنتقال جناح باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا لصفوف برشلونة، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذكرت صحيفة آس الإسبانية، نقلاً عن صحيفة سبورت الكتالونية، أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي في طريقها للموافقة على الصفقة، التي أثارت الجدل منذ الصيف الماضي.





- التمرد سر انتقال نيمار إلى برشلونة في الصيف

نشرت صحيفة سبورت الإسبانية تكشف خلاله خطة نيمار للانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، حيث جاء عنوان الصحية الإسبانية "نيمار سيتمرد"، حيث يستعد اللاعب البرازيلي لوضع ضغط آخر أقوى على باريس سان جيرمان للعب مرة أخرى في الكامب نو، وذلك بعد رفض إدارة الفريق الفرنسي رحيله.