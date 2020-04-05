عمر جابر يكشف عن لافته طيبة من بيراميدز لمواجهة كورونا

كشف عمر جابر لاعب نادي بيراميدز تفاصيل مباراة ناديه لتقديم 500 ألف وحدة طبية من المستلزمات التي يحتاجها القطاع الطبي لمواجهة فيروس كورونا.









وأضاف في تصريحات تلفزيونية "أول أمس إدارة نادي بيراميدز تحدثت مع عبد الله السعيد باعتباره قائد الفريق عن مباردة 500 ألف وحدة طبية والسعيد أبلغ اللاعبين بها وربحنا على الفور".









وتابع :"هذا الأمر واجب على أي لاعب في هذا التوقيت الصعب وأن نقف بجوار بلدنا".





وواصل :"تحدي الخير بدأه سعد سمير وشارك فيه مجموعة من اللاعبين وهو أمر إيجابي".





وأوضح :"أمر جيد للغاية أن يتم المشاركة في أي عمل خيري وتطوعي، فـ500 ألف وحدة طبية تستدعي خصم من 10 إلى 20 من قيمة التعاقد للاعبين".





رسالتي للجميع :"نحن في وقت صعب وأرى بأن هناك وعي من المصريين في الفترة الأخيرة باتباع التعليمات التي لم نكن متعودن عليها والشعب التزم بها وفقا لتعليمات وزاة الصحة لأنهم أعلم".



