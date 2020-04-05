عند إلغاء الدوري.. الأهلي سيتويج بطلاً في هذه الحالة

لم يحسم اتحاد الكرة مصير بطولة الدوري الممتاز سواء كان بالتأجيل أو الإلغاء بشكل نهائي حتى تنتهي أزمة فيروس كورونا المنتشر حول العالم.





والسؤال الذي يشغل الشارع الكروي في مصر، هو هل سيتم منح الأهلي لقب الدوري في حال إلغاء المسابقة أم لا؟.





وخلال تصريحات صحفية، قال خبير اللوائح محمد فضل الله: "هناك شرط وحيد يجعل الأهلي بطلا للدوري المصري في حال إلغاءه وهي مدة طويلة وكافية قد يتغير فيها الوضع.





وأكد فضل الله: " الشرط الوحيد لكي يحتسب الدوري لصالح النادي الأهلي هو الحصول على موافقة الأندية الـ17 المشاركين في المسابقة ولكن في حال اعتراض ناديا واحدا فقط فلا يمنح اللقب للمارد الأحمر".