رحاب الجمل تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "اتنين في الصندوق"

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تشارك الفنانة رحاب الجمل، في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "اتنين في الصندوق"، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان حمدي المرغني وصلاح عبدالله واوس اوس.



وكشفت رحاب، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" عن الشخصية التي تجسدها خلال أحداث مسلسل "اتنين في الصندوق"، قائلة:"أجسد شخصية فتاة تدعى "مونيا" متزوجة من رئيس جمهورية أحدى الدول، وتدور أحداث الشخصية في إطار كوميدي".



يذكر أن آخر أعمال رحاب الجمل، فيلم "ليلة هنا وسرور"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة ياسمين صبري ومحمد عادل امام وفاروق الفيشاوي وبيومي فؤاد.