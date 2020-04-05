احمد فهمي ينعى كلبه الراحل: "في سلام يا صديقي"

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نشر الفنان أحمد فهمي مجموعة من الصور الجديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام''.



وتضمنت هذه الصور صورا تجمعه مع الكلب الراحل الخاص به، وعلق متأثرا: "المفضل عندي طوال الوقت، ارثر المحارب اشتقت لك في سلام يا صديقي".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: الله يرحمه يارب متزعلش، ربنا يعوضك خير ان شاء الله.



يذكر أن أخر الأعمال التي شارك بها "فهمي" في مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي شارك به خلال الموسن الرمضاني الماضي 2019.



وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من أكرم حسني، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، وأخرون.