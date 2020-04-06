عمرو علي يطرح أولى روياته الأدبية "قالتلي لع"

Advertisements

قال الكاتب عمرو علي، إن الرواية تبدأ في البلكون ويكون معه مجموعة من الأصدقاء وتبدأ الرواية بمقولة "قالتلي لع"، ويبدأ كل شخص من أصدقائه بالتفكير بالمرأة التي رفضت، وما الذي رفضته؟ ولماذا؟، وتمر أحداث هذه الرواية في هذا السياق.



في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد يقوم عدد من الفنانين والشعراء والغنيين بابتكار أشياء ترفيهية لقضاء الوقت في المنازل بشكل مسلي والحد من الشعور بالملل.



وفي هذا السياق يقوم الكاتب الصعيدي عمرو علي، بأولى رواياته والتي تحمل اسم" قالتلي لع"، والذي تحدث عنها "علي" بأن فكرتها بدأت معه منذ أكثر من 20 عام، وذكرأن الرواية مشوقة للغاية.





يذكر أن الكاتب عمرو علي من مواليد مدينة المنيا وهو خريج جامعة المنيا.

