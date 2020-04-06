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تفاصيل مبادرة "خليك مستعد" لمواجهة كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
زينب وهبه
تطلق الدولة العديد من المبادرات لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد والتغلب على آثاره وتداعياته، وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبادرة "خليك مستعد"، لأطباء الامتياز وطلاب كليات الطب بالجامعات المصرية، بهدف تكوين خط دفاع ثان للجيش الأبيض لمواجهة الفيروس، حتى يكونوا جاهزين لأي تكليف لدعم القطاع الصحي وأيضًا دعم الدولة بهدف القضاء على هذا الوباء.

وتستعرض الفجر تفاصيل المبادرة:

- تدريب الأطباء الإمتياز وطلاب الطب المتطوعين على كيفية التعامل مع مرضى كورونا وكيفية عزل الحالات المشتبه في إصابتها بطريقة آمنة:
وبحسب البيان الصادر عن وزارة التعليم العالي بدأت العديد من كليات الطب في تطبيق مبادرة" خليك مستعد" عن طريق تدريب عدد من أطباء الامتياز وطلاب السنوات النهائية المتطوعين، على كيفية التعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهذا بعد توفير كل وسائل الأمان والوقاية للطلاب، وتقديم شرح عملي من أساتذة كليات الطب بمختلف التخصصات، عن كيفية عزل حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، وكيفية عزلهم منزليا بطريقة آمنة، والتدرب على طرق الوقاية ومنع انتقال العدوى بين المرضى وأعضاء الفريق الطبي داخل المستشفيات، وكيفية سحب العينة من المريض لتحليلها في المعمل بطريقة سليمة، بجانب التدرب على استخدام أجهزة التنفس الصناعي.

- طلاب الطب المتطوعين: مستعدين للمشاركة كخط دفاع ثان مع الجيش الأبيض:
وأكد الطلاب أنهم تطوعوا في هذه المبادرة من أجل خدمة بلدهم، وللمساعدة في علاج المرضى حال الاحتياج لهم، وأشاروا إلى أن التدريبات العملية التي حصلوا عليها ساهمت بشكل كبير في إستعدادهم للمشاركة كخط دفاع ثانٍ مع "الجيش الأبيض" لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت قد أطلقت اليوم أيضًا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مبادرة الهاكاثون المصري الإفتراضي لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19 " هاكاثون ضد الوباء" وذلك بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ووزارة الصحة والسكان.

وقأوضح رئيس الأكاديمية محمود صقر أن تحول فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من مجرد مرض مستجد لوباء خارج عن السيطرة أصاب كل دول العالم حيث تسبب في أقل من 100 يوم في خسائر اقتصادية غير مسبوقة عبر التاريخ وخسائر بشرية ورعب وهلع كما لوكنا في حرب عالمية ثالثة.

وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي إلى أن " هاكاثون ضد الوباء" تعد مبادرة وطنية لتوحيد الجهود والموارد وإستخدام سلاح العلم والتكنولوجيا في مواجهة الوباء والمساهمة في الحد من انتشار الفيروس في مصر بالإضافة إلى إيجاد الحلول التكنولوجية اللازمة للتعامل مع الأخطار الناتجة في حالة تفشي الفيروس.

وكانت قد أطلقت وزارة التعليم العالي عدة مبادرات منها مبادرة للتحالف القومي للبتروكيماويات حيث تمكن من إنتاج 3 منتجات للتطهير ضد فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومعهد بحوث البترول، والوحدة التجريبية للهندسة الوراثية بالمركز القومي للبحوث.

كما أطلقت وزارة التعليم العالي مبادرة "طبق فكرتك" وتهدف لتوفير مواد معقمة ومطهرة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية وإتاحتها بسعر التكلفة بالإضافة إلى فتح باب التقدم لمنح إستثنائية عاجلة لتلقي أفكار وحلول تكنولوجية مبتكرة لمواجهة فيروس كورونا.
تفاصيل مبادرة "خليك مستعد" لمواجهة كورونا
تفاصيل مبادرة "خليك مستعد" لمواجهة كورونا

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