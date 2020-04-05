إعلامية صينية تفجر مفاجأة عن تناول شوربة الخفافيش وأكل الكلاب (فيديو)



وقال شي: "تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوبي وووهان"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.



وقال شي: "تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوبي وووهان"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.



ووصل شي بواسطة طائرة إلى عاصمة مقاطعة هوبي لـ"تفقّد أعمال الوقاية من الوباء ومكافحته" في المنطقة، وفق وكالة "الصين الجديدة" الرسمية للأنباء.



وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الصيني، شي جينبيغ، أنه "تمت السيطرة عمليًا" على تفشي فيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوبي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان.