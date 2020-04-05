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إعلامية صينية تفجر مفاجأة عن تناول شوربة الخفافيش وأكل الكلاب (فيديو)
الأحد 05/أبريل/2020 - 11:10 م
داليا الحسين
كشفت الإعلامية الصينية "فيحاء ونج"، حقيقة تناول الصينيين الأكلات الغريبة مثل الخفافيش، مؤكدة أن الفيديو المتداول بشأن تناول شوربة الخفافيش كان في جنوب شرق آسيا وليس في الصين.
وأكدت "ونج"، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشعب الصيني لا يتناول الأكلات المقززة كما يعتقد البعض، ولكن البعض يريد تشويه صورة الصينيين.
وأوضحت الإعلامية الصينية، أنه ليس من عادات الصينيين تناول الفئران والخفافيش والكلاب كما أشيع عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن الصين لديها أطعمة وأكلات شهية ورائعة بعيدة تمامًا عن ما يروج له بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الحكومة الصينية اتخذت إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا، منوهة بأن الحياة عادت مرة أخرى إلى مدينة ووهان، والشعب الصيني استفاد بالمهارات الخاصة لديه بعد فرص حظر التجول.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الصيني، شي جينبيغ، أنه "تمت السيطرة عمليًا" على تفشي فيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوبي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان.
وقال شي: "تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوبي وووهان"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.
وقال شي: "تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوبي وووهان"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.
ووصل شي بواسطة طائرة إلى عاصمة مقاطعة هوبي لـ"تفقّد أعمال الوقاية من الوباء ومكافحته" في المنطقة، وفق وكالة "الصين الجديدة" الرسمية للأنباء.
وأكدت "ونج"، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشعب الصيني لا يتناول الأكلات المقززة كما يعتقد البعض، ولكن البعض يريد تشويه صورة الصينيين.
وأوضحت الإعلامية الصينية، أنه ليس من عادات الصينيين تناول الفئران والخفافيش والكلاب كما أشيع عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن الصين لديها أطعمة وأكلات شهية ورائعة بعيدة تمامًا عن ما يروج له بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الحكومة الصينية اتخذت إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا، منوهة بأن الحياة عادت مرة أخرى إلى مدينة ووهان، والشعب الصيني استفاد بالمهارات الخاصة لديه بعد فرص حظر التجول.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الصيني، شي جينبيغ، أنه "تمت السيطرة عمليًا" على تفشي فيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوبي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان.
وقال شي: "تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوبي وووهان"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.
وقال شي: "تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوبي وووهان"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.
ووصل شي بواسطة طائرة إلى عاصمة مقاطعة هوبي لـ"تفقّد أعمال الوقاية من الوباء ومكافحته" في المنطقة، وفق وكالة "الصين الجديدة" الرسمية للأنباء.
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