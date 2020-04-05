يوفنتوس يغري توتنهام بـ100 مليون يورو للتعاقد مع هاري كين

كشفت مجموعة من التقارير الصحفية، اليوم الأحد، عن عرض مالي ضخم تقدم به نادى يوفنتوس الإيطالى للتعاقد مع هارى كين نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



