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يوفنتوس يغري توتنهام بـ100 مليون يورو للتعاقد مع هاري كين

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:17 م
هاري كين
هاري كين
الفجر الرياضي
كشفت مجموعة من التقارير الصحفية، اليوم الأحد، عن عرض مالي ضخم تقدم به نادى يوفنتوس الإيطالى للتعاقد مع هارى كين نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ورصدت إدارة يوفنتوس 100 مليون يورو قابله للزيادة لضم المهاجم الانجليزي، بالإضافة إلى راتب لن يقل عن 10 ملايين يورو لإقناعه .



وأضافت التقارير الى أن العرض المالي من الممكن أن يسهل المهمة للعملاق الإيطالي في إقناع دانيال ليفى رئيس نادى توتنهام والمعروف بصعوبة التعامل معه خلال المفاوضات ورفضه التفريط فى لاعبيه بسهولة.

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