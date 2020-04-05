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الكشف عن شرط "فايلر" لتجديد عقده مع الأهلي

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:16 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي النادي الأهلي لحسم تجديد تعاقد المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم رينيه فايلر للإستمرار فى قيادة الفريق فى الموسم القادم، بعدما أثبت قدراته مع المارد الأحمر. 


وكشف الإعلامي محمد فاروق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وضع شرط قبل تجديد عقده مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "فايلر طلب عدم إجراء أى تغييرات على جهازه المعاون قبل تجديد عقده مع المارد الأحمر".

وأضاف: "المدير الفني السويسري يتبع مدرسة الاستقرار الفني وهو يرغب فى الحفاظ على الجهاز المعاون دون إجراء أى تعديل عليه".

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