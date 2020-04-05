طلعت يوسف يوضح مبادرة تخفيض راتبه مع الاتحاد السكندري ويكشف موقفه من تجديد تعاقده

قال طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري إن قرار تخفيض راتبه بنسبة 50% جاء بسب الظروف التي يمر بها النادي وتوقف النشاط الرياضي في مصر.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"القرار هو قرار شخصي وأعضاء الجهاز الفني للاتحاد السكندري وافقوا عليه".





وتابع :"كلنا ننتمى إلى نادي الاتحاد السكندري، فهناك أولويات خاصة للعمال والموظفين، إذا كان هناك تفكير في أن هذه المرحلة أن نقف بجوار البعض فإن هذا الموقف هو بداية لتفعيل التكافل وضمان حياة كريمة لكل من يعمل داخل النادي السكندري".





وواصل :"من واجبنا أن يكون لنا دور معنوي ومادي أن نقف بجوار نادي الاتحاد السكندري إذا كان يمر بمرحلة غير متزنة".





واستطرد :"الأجهزة الفنية لها حرية الاختيار في مثل هذه القرارات وهذا الأمر لا يضعها في موقف غير جيد، من الممكن أن تقوم الأجهز في تقديم مساعدات بشكل أخر".





وواصل :"اتمنى أن يحدث ذلك مع جميع الأجهزة الفنية في مصر ويكون بقناعة تامة، خاصة بأنه ربما أن تطول هذه المرحلة لعدة أشهر".





وأشار :"عقدي مع نادي الاتحاد لمدة موسم واحد، ومحمد مصيلحي رئيس النادي تحدث معنا عن إمكانية التجديد منذ فترة".





وتابع :"سيكون هناك جلسة واتمنى أن نصل إلى نقطة اتفاق حول تجديد العقد".





وأتم حديثه :"الفكرة بالنسبة لي في تجديد العقد ليست مادية فقط ولكن هو تقيم الوسط الفني وينظر إلى أين يتواجد بين مجموعة المدربين من هم في مستواها أما بالنسبة للشكل المادي لن يكون فيه اختلاف".



