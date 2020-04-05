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عميد كلية الهندسة جامعة طنطا: ما أنجز من أبحاث خلال أزمة كورونا يعادل 10 سنوات
الأحد 05/أبريل/2020 - 11:24 م
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمود زكى، عميد كلية الهندسة جامعة طنطا، إن وزير التعليم العالي خصص مبالغ كبرى للبحث العلمى الرامي إلى الأبتكار والتطوير للأبحاث المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهو ما ترتب عليه تكوين فرق بحثية استنفرت طاقتها من أجل الأبتكار فى تصميم الأجهزة الطبية اللازمة فى علاج الفيروس القاتل.
وأضاف " زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجامعة تعمل على تصميم أول جهاز تنفس صناعى مصرى، مشددًا على أن مثل هذه الأجهزة ليست سرية أو صعب الحصول عليها، خاصة وأن العالم يمر بظروف استثنائية.
وتابع عميد كلية الهندسة جامعة طنطا،:"وأطمئن المصريين لدينا مراحل مبشرة وكان لدينا تجربة ناجحة اليوم الأحد، رئيس الجامعة ونوابه يتواجدون معنا على مدى اليوم فى المعمل، الأمر الذى يدل على تضافر الجميع من أجل خدمة العلم والبشرية والتوصل إلى جهاز تنفس صناعى..و الطلاب واعضاء هيئة التدريس على قدر كبير من المسئولية..الأزمة أخرجت أفضل ما فى المصريين".
ولفت "زكى"، إلى أن ما تم إنجازه فى جامعة طنطا وباقى الجامعات من الأبحاث يعادل عمل 10 سنوات من الأبحاث والابتكارات وهذا يؤكد أن الأزمات تولد الإبداعات والنجاحات، وتابع:"خلال أيام سيكون لدينا نموذج جيد يتم إنتاجه قريبًا ويسخر فى خدمة مصابى فيروس كورونا".
وأضاف " زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجامعة تعمل على تصميم أول جهاز تنفس صناعى مصرى، مشددًا على أن مثل هذه الأجهزة ليست سرية أو صعب الحصول عليها، خاصة وأن العالم يمر بظروف استثنائية.
وتابع عميد كلية الهندسة جامعة طنطا،:"وأطمئن المصريين لدينا مراحل مبشرة وكان لدينا تجربة ناجحة اليوم الأحد، رئيس الجامعة ونوابه يتواجدون معنا على مدى اليوم فى المعمل، الأمر الذى يدل على تضافر الجميع من أجل خدمة العلم والبشرية والتوصل إلى جهاز تنفس صناعى..و الطلاب واعضاء هيئة التدريس على قدر كبير من المسئولية..الأزمة أخرجت أفضل ما فى المصريين".
ولفت "زكى"، إلى أن ما تم إنجازه فى جامعة طنطا وباقى الجامعات من الأبحاث يعادل عمل 10 سنوات من الأبحاث والابتكارات وهذا يؤكد أن الأزمات تولد الإبداعات والنجاحات، وتابع:"خلال أيام سيكون لدينا نموذج جيد يتم إنتاجه قريبًا ويسخر فى خدمة مصابى فيروس كورونا".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.
وأضاف، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.
وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 78 حالة وفاة.
وأكد متحدث الصحة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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