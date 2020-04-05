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فرمان من كارتيرون فى الزمالك

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:23 م
كارتيرون
كارتيرون
محمد جمال
يسعي المدير الفنى الفرنسي لنادي الزمالك باتريس كارتيرون فى الإستمرار فى تقديم الأداء المميز والنجاحات مع القلعة البيضاء، خاصة بعد التتويج ببطولتى السوبر الإفريقي والمصري فى فبراير الماضي. 

وكشف الإعلامي محمد فاروق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، يسعي لتحقيق أكبر استفادة من قطاع الناشئين بالنادي خلال الموسم المقبل.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "كارتيرون يرغب فى الاعتماد على تقرير شهري عن أفضل العناصر الموجودة في قطاعات الناشئين والشباب بمختلف الاعمار وتصعيدهم للمشاركة في التدريبات مع الفريق الأول".

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