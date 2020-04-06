سيرين عبد النور تنفعل على أحد متابعيها.. والسبب!؟

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هنأت الفنانة اللبنانية متابعيها بمناسبة عيد الشعنينة وذلك بكلمات من القلب عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.



وعلقت سيرين عبد النور قائلة: ‏ويهديك ويعطيك حكمة التصرف والكلام، شعنينة مباركة عليكم.



وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع التغريدة وقاموا بتهنئتها بمناسبة العيد، ولكن قام أحدهم بإثارة الجدل بعدما علق على التغريدة الخاصة بها قائلًا: ‏‎ايه الشعنينه دي لامؤاخذة في اللفظ؟.



ويبدو أن التعليق قد استفز سيرين عبد النور وأغضبها وقررت أن ترد بكلمة واحدة مستنكرة السؤال قائلة: ‏عندك غوغل؟.



جدير بالذكر أن سيرين عبد النور طرحت منذ فترة كليب ليلة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب وحقق نجاحًا كبيرًا.



