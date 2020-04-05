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عاجل- محمود طاهر يرد على إمكانية ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة
الأحد 05/أبريل/2020 - 11:29 م
علي نبوي
كشف المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للنادي الأهلي، حقيقة ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة في الفترة المقبلة.
وقال في تصريحات تلفزيونية :"منذ عامين وأنا بعيد تماما عن الساحة الرياضية، لأن هناك مجالس إدارة تعمل حاليا سواء في الأهلي أو اتحاد الكرة، وعلينا أن نترك لها المساحة والحق في تأدية عملهم".
وأضاف :"لم أثير مسألة أنني سأخوض انتخابات أو أعربت عن نيتي في ذلك، وليس هناك مجال لهذا التساؤل".
وتابع :"فوجئت بهذا الموضوع لأنه لم يشغل بالي، وليس من الممكن أن يكون في خاطري الترشح لانتخابات اتحاد الكرة".
وأشار :"الموضوع لم يخطر ببالي نهائيا وأنا مندهش من طرح مثل هذه الأمور".
وزاد :"لا بد من تغيير قانون الرياضة، فالقانون المتواجد في مصر لن يسمح بتقدم وتطور الكرة المصرية أو الرياضة".
وأتم حديثه :"على القوى الرياضية أن تجلس مع بعضها وتقوم بوضع قانون للارتقاء بالرياضة".
وقال في تصريحات تلفزيونية :"منذ عامين وأنا بعيد تماما عن الساحة الرياضية، لأن هناك مجالس إدارة تعمل حاليا سواء في الأهلي أو اتحاد الكرة، وعلينا أن نترك لها المساحة والحق في تأدية عملهم".
وأضاف :"لم أثير مسألة أنني سأخوض انتخابات أو أعربت عن نيتي في ذلك، وليس هناك مجال لهذا التساؤل".
وتابع :"فوجئت بهذا الموضوع لأنه لم يشغل بالي، وليس من الممكن أن يكون في خاطري الترشح لانتخابات اتحاد الكرة".
وأشار :"الموضوع لم يخطر ببالي نهائيا وأنا مندهش من طرح مثل هذه الأمور".
وزاد :"لا بد من تغيير قانون الرياضة، فالقانون المتواجد في مصر لن يسمح بتقدم وتطور الكرة المصرية أو الرياضة".
وأتم حديثه :"على القوى الرياضية أن تجلس مع بعضها وتقوم بوضع قانون للارتقاء بالرياضة".
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