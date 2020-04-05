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عاجل.. محمود طاهر يكشف عن موقفه فى الترشح لإنتخابات اتحاد الكرة

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:29 م
محمود طاهر
محمود طاهر
محمد جمال
كشف محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، عن موقفه من الترشح لإنتخابات اتحاد الكرة المصري خلال العام الجاري، فى حال إنعقادها.

وقال محمود طاهر فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة " اون تايم سبورت" :" لا أعلم من سبب هذا الحديث، لم أفكر مطلقًا فى الترشح لإنتخابات اتحاد الكرة ولم يخطر فى بالي هذا الأمر".

وأضاف :" نحن في أزمة حاليًا اشغل بال الجميع، ولم أفكر فى الترشح مطلقًا لإنتخابات اتحاد الكرة".

واكمل :" يجب تعديل قانون الرياضة خلال الفترة القادمة".

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