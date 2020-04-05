عاجل- محمود طاهر يحسم موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي

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رد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، على إمكانية خوض انتخابات النادي الأحمر في الفترة المقبلة".



وقال في تصريحات تلفزيونية :"مجلس الإدارة يعمل بشكل قوي ولكن من الصعب الحكم عليهم خاصة وأنني خارج البلاد".



وتابع :"كنا نتعرض للانتقاد خلال تولينا مهمة النادي الأهلي، ولكننا عملنا بشكل قوي، ولا بد أن يترك كل شخص في موقعه لكي يقوم بعمله ويتم محاسبته بعد ذلك".



وزاد :"أي شخص يحب النادي الأهلي لا بد أن يقف بجوار المجلس ويحوط على النادي، لأنه ليس من مصلحة أي شخص أن يقع النادي".



وواصل :"النادي الأهلي عمود من أعمدة الرياضة المصرية وعلينا الانتظار حتى يأتي وقت الحساب".



وحول إمكانية ترشحه لرئاسة النادي الأهلي قال :"هذا الأمر لم يخطر ببالي حتى هذه اللحظة ولم أفكر في هذا الموضوع على الإطلاق".



وأتم :"من لا يحب النادي الأهلي، هو الذي يهاجم الأشخاص، نحن نحب الكيان وأكره سقوطه".

