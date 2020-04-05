رئيس الأهلي السابق يشيد بدور الحكومة في مواجهة فيروس كورونا

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أشاد المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للنادي الأهلي بتعامل الحكومة المصرية مع ظاهرة فيروس كورونا.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"فخور بما تقدمة الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا ولأول مرة أرى أداء للحكومة المصرية على مستوى راق جدًا".



وتابع :"الأداء الحكومي المصري في أزمة فيروس كورونا أكثر من رائع، هنا في إنجلترا هناك حالة من التحفظ، وأرسل تحية خاصة للحكومة المصرية ولأول مرة أشعر برؤية وتحضير لما سيحدث" والعمل عليه".



وواصل :"للأسف الأداء الشعبي ليس على مستوى أداء الحكومة، على الشعب مساندة نفسه ثم مساندة الدولة، إن شاء الله تمر الأمور على خير".



وأشار :"سندخل بعد ذلك على معركة اقتصادية رهيبة، الأمر ليس منحصر فقط على فيروس كورونا، ولكن ما يتبعه، إن شاء الله قادرون على تخطيها بشكل سليم".



وأتم :"لو التزم الشعب سيمر الموضوع سريعا وستقل الأضرار على الاقتصاد المصري".