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صفقة تبادلية مُحتملة بين الزمالك وبيراميدز

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:32 م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
محمد جمال
يسعي نادى الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بصفقات قوية فى المراكز الذى يحددها الجهاز الفنى بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون. 

وكشف الإعلامي محمد فاروق، أن الزمالك يدرس عقد صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الزمالك يدرس دخول أحمد فتوح والمعار إلى سموحة فى صفقة تبادلية من أجل التعاقد مع أحمد أيمن منصور فى الموسم المقبل".
 
وأضاف: "الزمالك يرغب فى الحصول على خدمات أحمد أيمن منصور ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة معه خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على توقيعه ومن ثم الدخول فى مفاوضات مع بيراميدز".

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