Advertisements
علي جبر يعترف بمفاوضات الأهلي لضمه
الأحد 05/أبريل/2020 - 11:34 م
محمد جمال
كشف علي جبر مدافع بيراميدز ومنتخب مصر عن مفاوضات النادي الأهلي لضمه خلال الفترة الماضية.
واعترف علي جبر، ، إن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدماته.
وأكد علي جبر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "المفاوضات كانت بين ناديي النادي الأهلي ونادي بيراميدز ولكن لا أعلم بتفاصيل تلك المفاوضات"
وتابع: "الأهلي أبدى رغباته في شرائي وفجأة علمت أن المفاوضات فشلت ولك تكتمل ولكن لا اعرف السبب"