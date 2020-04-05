علي جبر يعترف بمفاوضات الأهلي لضمه

كشف علي جبر مدافع بيراميدز ومنتخب مصر عن مفاوضات النادي الأهلي لضمه خلال الفترة الماضية.



واعترف علي جبر، ، إن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدماته.



وأكد علي جبر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "المفاوضات كانت بين ناديي النادي الأهلي ونادي بيراميدز ولكن لا أعلم بتفاصيل تلك المفاوضات"

