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علي جبر يعترف بمفاوضات الأهلي لضمه

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
محمد جمال
كشف علي جبر مدافع بيراميدز ومنتخب مصر عن مفاوضات النادي الأهلي لضمه خلال الفترة الماضية.

واعترف علي جبر، ، إن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدماته.

وأكد علي جبر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "المفاوضات كانت بين ناديي النادي الأهلي ونادي بيراميدز ولكن لا أعلم بتفاصيل تلك المفاوضات"

وتابع: "الأهلي أبدى رغباته في شرائي وفجأة علمت أن المفاوضات فشلت ولك تكتمل ولكن لا اعرف السبب"

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