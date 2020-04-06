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هدية غريبة من هشام سليم لأمير كرارة في "سهرانين"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:07 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

استضاف الفنان أمير كرارة، كل من الفنان هشام سليم، النجمة بسكال مشعلاني، في برنامجه "سهرانين"، منذ قليل على قناة ON.

واستهل هشام سليم، حلقته بهدية غريبة للفنان أمير كرارة، وهي "الحقنة" التي كان يعطيها لنجل كرارة في أحداث مسلسل "كلبش3".

جدير بالذكر أن أحدث أعمال هشام سليم هو مسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة الذى عرض في موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.

والعمل من بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

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