محمود طاهر: من الصعب الحكم على فايلر ولا بد من الاعتماد على قطاع الناشئين

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تحدث محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق على رأيه في السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"فايلر مدرب على مستوى عال وقد يكون لم يتعرض لاختبارات قوية حتى الآن".



وأضاف :"من الواضح حى الآن هو يقدم مستوى مميز ولا بد أن نصبر عليه".



وأشار :"الموسم الحالي غير منضبط فهناك أمور تؤثر على الفريق مثل الجماهير وقوة الدوري والاحتكاك القوي وفي هذت التوقيب يتم الحكم عليه بشكل نهائي".



وتابع :"من الصعب الحكم على فايلر بشكل نهائي، فجاريدو توج بلقب الكونفدرالية لكنه رحل بعدها رغم أنني أرى بأنه مدرب جيد".



وأوضج :"المدرب الجيد لوحده مش كفاية لا بد من وجود إدارة قوية ومستقرة ومجموعة كبيرة من اللاعبين".



وأتم :"نحن في زمن احترافي لكن لا يمنع أن نعتمد على قطاع الناشئين وأن نصعد مجموعة من اللاعبين مثل محمد هاني ورمضان صبحي".

