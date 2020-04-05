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محمود طاهر: من الصعب الحكم على فايلر ولا بد من الاعتماد على قطاع الناشئين
الأحد 05/أبريل/2020 - 11:39 م
علي نبوي
تحدث محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق على رأيه في السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.
وقال في تصريحات تلفزيونية :"فايلر مدرب على مستوى عال وقد يكون لم يتعرض لاختبارات قوية حتى الآن".
وأضاف :"من الواضح حى الآن هو يقدم مستوى مميز ولا بد أن نصبر عليه".
وأشار :"الموسم الحالي غير منضبط فهناك أمور تؤثر على الفريق مثل الجماهير وقوة الدوري والاحتكاك القوي وفي هذت التوقيب يتم الحكم عليه بشكل نهائي".
وتابع :"من الصعب الحكم على فايلر بشكل نهائي، فجاريدو توج بلقب الكونفدرالية لكنه رحل بعدها رغم أنني أرى بأنه مدرب جيد".
وأوضج :"المدرب الجيد لوحده مش كفاية لا بد من وجود إدارة قوية ومستقرة ومجموعة كبيرة من اللاعبين".
وأتم :"نحن في زمن احترافي لكن لا يمنع أن نعتمد على قطاع الناشئين وأن نصعد مجموعة من اللاعبين مثل محمد هاني ورمضان صبحي".
وقال في تصريحات تلفزيونية :"فايلر مدرب على مستوى عال وقد يكون لم يتعرض لاختبارات قوية حتى الآن".
وأضاف :"من الواضح حى الآن هو يقدم مستوى مميز ولا بد أن نصبر عليه".
وأشار :"الموسم الحالي غير منضبط فهناك أمور تؤثر على الفريق مثل الجماهير وقوة الدوري والاحتكاك القوي وفي هذت التوقيب يتم الحكم عليه بشكل نهائي".
وتابع :"من الصعب الحكم على فايلر بشكل نهائي، فجاريدو توج بلقب الكونفدرالية لكنه رحل بعدها رغم أنني أرى بأنه مدرب جيد".
وأوضج :"المدرب الجيد لوحده مش كفاية لا بد من وجود إدارة قوية ومستقرة ومجموعة كبيرة من اللاعبين".
وأتم :"نحن في زمن احترافي لكن لا يمنع أن نعتمد على قطاع الناشئين وأن نصعد مجموعة من اللاعبين مثل محمد هاني ورمضان صبحي".