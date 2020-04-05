هل يتعاقد الزمالك مع نجم نادي مصر؟

يسعي نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة.





وكشف الإعلامي محمد فاروق، اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع إسلام صالح، لاعب نادي مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "نادي الزمالك مهتم بخدمات إسلام صالح وكان يلعب فى نادي سموحة وانضم إلى اف سي مصر فى الموسم الحالي وقدم مستويات مميزة".

وأضاف: "اللاعب اشترط موافقة ادارة ناديه والدخول فى مفاوضات مباشرة معه، وذلك لأن عقده لا يزال ممتد لنهاية الموسم المقبل".