تفاصيل الخطاب الخامس للملكة إليزابيث الثانية

تعيش بريطانيا حالة من الرعب والفزع بعد انتشار فيروس كورونا، وإصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزيرين من حكومته بفيروس الكورونا، وكما أصيب الأمير تشازلز ولي العهد وأمير ويلز، واضطرت الملكة إليزابيث الثانية للخروج لإلقاء خطاب عن فيروس الكورونا بسبب الأزمة الراهنة.





خطابات الملكة

تتحدث الملكة فقط للجمهور، في رسالة السنويةفب عيد الميلاد، كما أنها تلقي خطاب في افتتاح الدولة للبرلمان، في بداية كل عام برلمانى جديد، ولكن الملكة خرجت في مناسبات أخرى نادرة للتحدث للشعب البريطاني.





ويعتبر هذا الخطاب التليفزيوني الخامس للملكة إليزابيث، منذ توليها عرش المملكة المتحدة قبل 68 عاما، وجهت الملكة إليزابيث، اليوم الأحد، كلمة نادرة للشعب البريطاني، تدعو إليزابيث، البريطانيين إلى التحلي نفس الإرادة التي أظهرها أجدادهم، ومواجهة تحدي تفشي فيروس كورونا، بروح عالية، وتوجهت الملكة بالشكر للعاملين في الرعاية الصحية الذين يعملون في طليعة الحرب على كورونا، وتعترف بالألم الذي تعانيه بالفعل أسرهم





ونشر قصر باكنجهام، مقتطفات من كلمة الملكة إليزابيث، التي تبلغ من العمر 93 عاما "أتعشم أن يستطيع جميع الناس خلال السنوات القادمة الفخر بكيفية الرد على هذا التحدي. ويقول من يأتونا بعدنا، أن البريطانيين في هذا الجيل كانوا على نفس القدر من القوة التي يتمتع بها أي منهم."





وسجلت كلمة الملكة، في قلعة وندسور، حيث تقيم الملكة مع زوجها الأمير فيليب (98 عاما)، ونشرت بريطانيا الخطاب في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، كشف موقع هيئة الأذاعة البربطانية "بى بى سى" أن الخطاب صوره مصوره واحد، ارتدى ملابس عزل صحية بينما انتهي باقي الطاقم الفني عملهم من غرفة أخرى.





الخطاب الخامس

وتوجهت إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، اليوم الأحد، كلمة للشعب البريطاني، قدمت تعهد بـ"النجاح" في مكافحة فيروس كورونا، موكدة أنه "لا يزال أمام العالم أوقات صعبة".





وفي هذا خطاب التليفزيوني النادر، قدمت ملكة بريطانيا البالغة 93 عاما، تجربتها خلال الحرب العالمية الثانية، حين اضطر الشعب البريطاني الانفصال عن عائلاتهم وأصدقائهم، بالقول،"سنلتقي مجددا"، مضيفة أن "التاريخ يذكر الجهود في مواجهة تحدي كورونا، آمل أننا نفخر بالسنوات القادمة بالطريقة التي واجهنا بها هذا التحدي".





وأضافت الملكة، "لا يزال أمامنا أوقات صعبة، لكننا سنجتازها"، موجهة الشكر للطواقم الطبية التي تتولى التصدي لفيروس كورونا المستجد"، كما دعت إلى توحيد الجهود من أجل تخطي الأزمة، وأضافت: "نحن مع كل الدول في العالم في استخدام التقدم العلمي لمواجهة هذا الفيروس".





الخطاب الرابع

وألقت الملكة إليزابيث الثانية، خطاب خاص، في عام 2012 بمناسبة ذكرى اليوبيل الماسي لها، هي المناسبة ترمز إلي جلوسها على العرش لمدة 60 عاما.





واجتمع الكثير من العائلات والأصدقاء الانجليزية للاحتفال باليوبيل الماسي للملكة، حيث أعربت إليزابيث "تأثرت بعمق" في رؤية الآلاف من الأشخاص الذين احتفلوا معًا للاحتفال بموعد الذكرى السنوية".





الخطاب الثالث

وألقت إليزابيث الثانية، خطاب خاص، في عام 2002، بسبب وفاة والدتها فى عام 2002 حيث ودعت إليزابيث أمها الملكة الأم في خطاب تاريخي





وتوجهت إليزابيث، بالشكر، للجمهور البريطاني، على الدعم الذى تلقته وعائلتها خلال الفترة الصعبة، وشكرت إليزابيث، الناس على الحب والشرف الذي أظهروه لأمها الملكة الأم خلال حياتها وموتها.





الخطاب الثاني

وألقت إليزابيث الثانية، خطاب خاص، في عام 1997، بسبب وفاة ديانا أميرة القلوب وكليفة ولي العهد الأمير تشازلر امير ويلز





وتوجهت، الملكة رسالة حب من القلب للأمة بعد وفاة ديانا أميرة ويلز المأساوية في عام 1997، حيث حزن ملايين من الناس في جميع دول العالم بسبب وفاة ديانا المفاجئ نتيجة لحادث سيارة.





الخطاب الأول

وتوجهت الملكة بخطاب خاص في 1991 حيث تعاونت القوات البريطانية مع جنود من الدول الأخرى خلال حرب الخليج، توجهت الملكة برسالة تليفزيونية خلال حرب الخليج عام 1991.



