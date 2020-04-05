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لتكريم المراسلين.. "نشرة أخبار الميديا" تطلق مبادرة #بروفايل_مراسل

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:40 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
في إطار الجهود التي بذلها مراسلو ومراسلات القنوات الفضائية، أطلقت صفحة"نشرة أخبار الميديا" مبادرة بعنوان#بروفايل_مراسل..#شكرا_مراسل، تكريما وتقديرا لمجهود مراسلي ومراسلات القنوات، خلال تغطية الأحداث الصعبة من الأشهر الأولى من عام 2020، البداية من أحداث الطقس السيء والعواصف، مرورا بأحداث انتشار الكورونا، والإجراءات الاحترازية المتبعة، وصولا إلى تغطية أحداث حظر التجوال ورصد مدى التزام المواطنين.


وتدور فكرة مبادرة #بروفايل_مراسل حول التعريف بالسيرة الذاتية للمراسل، وأماكن وسنوات العمل بهدف معرفة الجمهور أكثر عنهم، والحديث عن أصعب وأبرز التغطيات والمواقف الطريفة التي يتعرضون لها خلال عملهم،  وأمنياتهم.

وقد "نشرت أخبار الميديا" بروفايلات عن كلا من عمرو كمال مراسل DMC، ولمياء حمدين مراسلة التليفزيون المصري، وهدير صبري مراسلة MBC مصر، ومحمود جميل مراسل التلفزيون المصري، وأحمد مهران مراسل سكاي نيوز، ومحمد الريس مراسل عمرو اديب، وشيرين مجدي مراسلة Extra News.


الجدير ذكره أن "نشرة الميديا" قد استحدثت مؤخرا نشرة جديدة منبثقة منها بعنوان "نشرة أخبار المراسل" والتي تندرج تحتها مبادرة #بروفايل_مراسل
بروفايل مراسل
بروفايل مراسل

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