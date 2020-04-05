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عاجل.. وزير الخارجية البريطاني ينوب عن "جونسون" في أعماله

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:33 م
وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب
وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب
الفجر

أعلنت الحكومة البريطانية، مساء اليوم الأحد، أن وزير الخارجية دومنيك راب سينوب عن رئيس الوزراء بوريس جونسون، إلى حين خروجه من المستشفى، وفقاً لما ذكره موقع "العربية.نت".

هذا وأفادت وسائل إعلام بريطانية، في وقت سابق من مساء اليوم، بأن جونسون سيمضي ليلته في المستشفى لإجراء مزيد من فحوصات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأعلنت الحكومة البريطانية، مساء اليوم، أن جونسون توجه إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية على خلفية إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الحكومة: إنه توجه إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية على خلفية إصابته بالفيروس، موضحة أنه "تم نقل جونسون للمستشفى نتيجة استمرار معاناته من أعراض فيروس كورونا منذ إصابته قبل 10 أيام".

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و253 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 68 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 257 ألف شخص للشفاء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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