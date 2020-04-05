عبد الله السعيد: اتمنى انضمام إكرامي وفتحي لبيراميدز وعاشور صاحب قراره

قال عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز إنه ينتمنى انضمام أحمد فتحي وشريف إكرامي إلى ناديه بداية من الموسم المقبل.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"اتمنى انضمام شريف إكرامي وأحمد فتحي لبيراميدز وانضمامهما في يد إدارة النادي".





وعن رأيه في موضوع حسام عاشور قال :"كل لاعب يفكر بطريقته وحسام عاشور لاعب كبير وأتمنى له التوفيق في حياته المقبلة هو لاعب كبير وله تاريخ كبير مع النادي الأهلي".





ووصل :"حسام عاشور صاحب قرار الاستمرار في الملاعب أو الاعتزال".





وأشار :"لا بد أن يكون بيننا الاحترام ومساعدة المحتاج ووجود المبادرات ونحن كلاعبون نقدم رسائل إلى الناس وأن لا يكون ببينا شحن".





وزاد :"نتمنى فيما بعد أن يكون هناك احترام بشكل أكبر ونستمر في ذلك".





وأوضح :"أخوض التدريبات بشكل منفرد في المنزل، وأقوم بالجري في مكان بجوار المنزل، لأنه من الصعب أن يكون اللاعب في راحة سلبية".





وأتم حديثه :"الجهاز الفني يرسل لنا برامج تدريبية عبر جروب الواتس أب ونحاول تنفيذه حتى تمر الأمور على خير إن شاء الله".