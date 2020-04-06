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هشام سليم يروي موقفا كوميديا مع والده الراحل صالح سليم

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

استرجع هشام سليم، ذكرياته مع والده الراحل صالح سليم، والذي كان يشتهر بحبه لتربية الكلاب، وفي يوم قال له "الكلاب لما بقولهم حاجة بيسمعوا كلامي انتوا لي مبتسمعوش كلامي".

وأضاف خلال لقائه في برنامجه "سهرانين"، منذ قليل على قناة ON"، أن والده الراحل كان صديق له قبل أن يكون أب وكان حنونًا عليهم.

جدير بالذكر أن أحدث أعمال هشام سليم هو مسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة الذى عرض في موسم رمضان الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياً تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.

والعمل من بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

استضاف الفنان أمير كرارة، كل من 

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