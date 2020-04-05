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محمود طاهر: الخطيب رمز وقيمة وعلاقتي به تمتد لسنوات

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:49 م
محمود طاهر
محمود طاهر
علي نبوي
قال محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق إن تولي رئاسة القلعة الحمراء مسئولية كبيرة مشيرا إلى أنه ومجلسه كانوا يعملون على مدار 24 ساعة خلال توليهم المهمة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"كنا نعمل على مدار الـ24 ساعة في الأهلي، ومن الوارد أن نخطأ".

وتابع :"عندما يكون لديك مجلس قوي تأخذ قرارات جيدة ومجلس الإدارة له دور خطير في اتخاذ القرار المناسب".

وأشار :"تولي رئاسة النادي الأهلي مسئولية كبيرة وأحيي المجلس الذي عمل معي في الفترة الماضية، وكانوا على قدر المسئولية وسلموا المجلس ورايته مرفوعه".

وأشار :"فريق الكرة سلمناها للمجلس الحالي وهو رابح 40 مليون جنيه بعدما قمت بسداد مستحقات اللاعبين والإداريين والعمال في النادي".

وعن إمكانية تخفيض عقود اللاعبين في الفترة الحالية قال :"لكي يتم حسم هذا الأمر يكون الحل متكافئ بين الجميع".

وعن لقاءه بمحمود الخطيب في مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي بنهائي دوري الأبطال في عام 2017 :"فوجئت بمحمود الخطيب في ملعب مباراة الوداد ووجدته جالس في المقصورة وعلاقتي به تمتد لسنوات كبيرة، وبحكم مسئوليتي لا بد أن أذهب إليه وأقدم له قيمته وقمت بإلقاء السلام عليه وجلست معه لعدة دقائق وهي قامت بمشاعر حقيقة".

وأتم حديثه :"محمود الخطيب رمز وقيمة ولا بد أن يأخذ وضعه لأنه يمثل النادي الأهلي سواء متواجد في مجلس الإدارة أم لا".

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