أسعار الذهب اليوم الإثنين 6-4-2020.. استقرار في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر في أول أيام عمل لمحلات المجوهرات بعد إغلاق دام لمدة 3 أيام بسبب التدابير الوقائية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:









شعبة الذهب:





كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت الشعبة طواعية، بإغلاق المحلات دون أن يطلب أحد منها ذلك.





وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 800 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 700 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 600 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,600 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 600 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر700 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 800 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,600 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 798 إلى 800 عيار 22 731 إلى 733 عيار 21 698 إلى 700 عيار 18 598 إلى 600 عيار 14 465 إلى 467 عيار 12 399 إلى 400 الاونصة 24.809 إلى 24.880 الجنيه الذهب 5,584 إلى 5,600 الكيلو 797.714 إلى 800.000 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 800 جنيه 51.77 $ سعر الذهب عيار 22 733.25 جنيه 47.46 $ اسعار الذهب عيار 21 700 جنيه 45.30 $ اسعار الذهب عيار 18 600 جنيه 38.83 $ سعر الذهب عيار 14 466.75 جنيه 30.20 $ سعر الذهب عيار 12 400 جنيه 25.89 $ سعر الذهب عيار 9 297.75 جنيه 19.42 $ اسعار أوقية الذهب 24,880 جنيه 1,610 $ اسعار جنيه الذهب 5,600 جنيه 362.43 $ اسعار كيلو الذهب 800,000 جنيه 51,775 $



