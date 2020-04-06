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أسعار الذهب اليوم الإثنين 6-4-2020.. استقرار في سعر المعدن الأصفر

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
أسعار الذهب في مصر
استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر في أول أيام عمل لمحلات المجوهرات بعد إغلاق دام لمدة 3 أيام بسبب التدابير الوقائية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:


شعبة الذهب:

كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت الشعبة طواعية، بإغلاق المحلات دون أن يطلب أحد منها ذلك.

وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 800 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 700  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 600 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,600 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 600 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر700 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  800 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,600  جنيه.


أسعار الذهب الأن

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

798 إلى 800

عيار 22 

731 إلى 733

عيار 21

698 إلى 700

عيار 18

598 إلى 600

عيار 14

465 إلى 467

عيار 12

399 إلى 400

الاونصة

24.809 إلى 24.880

الجنيه الذهب

5,584 إلى 5,600

الكيلو

797.714 إلى 800.000

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 800 جنيه          

 51.77 $

سعر الذهب عيار 22

 733.25 جنيه

 47.46 $

اسعار الذهب عيار 21

700 جنيه           

45.30 $

اسعار الذهب عيار 18

600 جنيه

38.83 $

سعر الذهب عيار 14

466.75  جنيه

30.20 $

سعر الذهب عيار 12

 400 جنيه

25.89 $

سعر الذهب عيار 9

297.75 جنيه

19.42 $

اسعار أوقية الذهب

24,880 جنيه

1,610 $

اسعار جنيه الذهب

5,600 جنيه

362.43 $

اسعار كيلو الذهب

800,000 جنيه

51,775 $

 


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