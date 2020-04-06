أسعار الذهب اليوم الإثنين 6-4-2020.. استقرار في سعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
798 إلى 800
|
عيار 22
|
731 إلى 733
|
عيار 21
|
698 إلى 700
|
عيار 18
|
598 إلى 600
|
عيار 14
|
465 إلى 467
|
عيار 12
|
399 إلى 400
|
الاونصة
|
24.809 إلى 24.880
|
الجنيه الذهب
|
5,584 إلى 5,600
|
الكيلو
|
797.714 إلى 800.000
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
800 جنيه
|
51.77 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
733.25 جنيه
|
47.46 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
700 جنيه
|
45.30 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
600 جنيه
|
38.83 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
466.75 جنيه
|
30.20 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
400 جنيه
|
25.89 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
297.75 جنيه
|
19.42 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,880 جنيه
|
1,610 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,600 جنيه
|
362.43 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
800,000 جنيه
|
51,775 $
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا